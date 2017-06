Die Netflix-Serienstarts im Juli: Alles neu!

Castlevania, Staffel 1, ab dem 7. Juli u. a. mit Fred Tatasciore und Alejandra Reynoso

Friends from College, Staffel 1

Cobie Smulders, bekannt als Robin aus „How I met your mother“, ist nach ihrem Kino-Ausflug als harte Shield-Agenten Maria Hill zurück in der Comedyserien-Welt. In „Friends from College“ treffen sich Freunde 20 Jahre nach dem Uni-Abschluss wieder. Die Gruppe stellt schnell fest, dass Liebesangelegenheiten mit dem Alter nicht gerade einfacher werden. Netflix zeigt die erste Staffel ab dem 14. Juli.