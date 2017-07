Die Netflix-Serienstarts im August: Superheldenklassentreffen

Aachen. Netflix führt seine Marvel-Helden zusammen, zeigt neue Abenteuer aus Camp Firewood und startet eine neue Eigenproduktion. Das sind die Serien-Highlights im August auf Netflix.

Wir schreiben das Jahr 2001. Bradley Cooper, Paul Rudd, Elizabeth Banks und weitere bekannte Namen in einem Film: Klingt nach einem Kassenschlager. Doch genau das war die Romantik-Komödie „Wet Hot American Summer“ nicht. Erst später und aufgrund der heutigen Bekanntheit der Mitwirkenden entwickelte sich der kommerzielle Fehlschlag zum Kultfilm. Für Netflix Grund genug, 2015 eine Prequel-Serie mit dem Original-Cast auf die Beine zu stellen. Ging es im Film um die letzten Tages eines Sommercamps im Jahr 1981, dreht sich die Serie um den Start des Camps. Ab dem 4. August gibt es weitere Abenteuer aus Camp Firewood.

Wet Hot American Summer, Staffel 2, ab dem 4. August u. a. mit Bradley Cooper und Elizabeth Banks

Atypical, Staffel 1

Die neue Eigenproduktion handelt vom 18-jährigen Sam, gespielt von Keir Gilchrist, und seiner Selbstentdeckungsreise. Sam ist autistisch, macht jede Menge schmwerzvolle Erfahrungen und stellt seine Familie nicht selten auf den Kopf. Die Geschichte soll aber mit viel Humor erzählt werden. Sams Eltern werden von Jennifer Jason Leigh, die etwa aus Quentin Tarantinos The Hateful Eight bekannt ist, und Michael Rapaport, der unter anderem in Hinterm Sofa an der Front und Prison Break mitgewirkt hat, gespielt. Entwickelt wurde die Serie von Robia Rashid, die sich schon für Bad Teacher und How I Met Yout Mother mitverantwortlich zeichnete.

Atypical, Staffel 1, ab dem 11. August 2017 u. a. mit Jennifer Jason Leigh und Michael Rapaport