Die Amazon-Serienstarts im September: „Lucky there’s a Family Guy!“

Seit 1999 treiben die Griffins unter der Führung von Familienvater Peter ihr Unwesen. Die Zeichentrickserie von und mit Seth MacFarlane begeistert Zuschauer auf der ganzen Welt und sorgt immer für Lacher. Immer wieder wird der Serie vorgeworfen eine Kopie der „Simpsons“ zu sein, die die Bildschirme rund zehn Jahre früher eroberten. Trotz oder auch gerade wegen der Ähnlichkeiten und gegenseitigen Anspielungen ist Family Guy aber nicht weniger erfolgreich. Das freut vor allem den US-amerikanischen Haussender Fox, auf dem beide Serien ausgestrahlt werden. Ab dem 6. September zeigt Amazon die 14. Staffel, die gleich mit einem Highlight startet: ein Crossover mit den Simpsons!

Family Guy, Staffel 14, ab dem 6. September u. a. mit Seth MacFarlane und Mila Kunis

Fear the Walking Dead, Staffel 3, Teil 2

Die wandelnden Toten aus „The Walking Dead“ sind weltweit erfolgreich und begeistern die Fans seit 2010 - ein Ende ist nicht abzusehen. Ein Spin-off war die logische Folge und so erblickte „Fear the Walking Dead“ 2015 das Licht der Welt. Die Serie spielt zeitlich kurz vor den Geschehnissen von „The Walking Dead“ und begleitet andere Hauptcharaktere bei ihrem Kampf gegen die Zombies. Im Juni startete die dritte Staffel auf Amazon, ab dem 11. September können Fans den zweiten Teil der Staffel sehen. Und auch bei der ursprünglichen Serie geht es bald weiter, die achte Staffel steht schon in den Startlöchern.

Fear the Walking Dead, Staffel 3, Teil 2, ab dem 11. September u. a. mit Kim Dickens und Alycia Debnam-Carey