Die Amazon-Serienstarts im Oktober: Superheld im Anmarsch

Was tun, wenn die eigene Stadt von einem Superschurken beherrscht wird und es niemand ahnt? Die Sache selbst in die Hand nehmen! Genau das macht der heldenhafte Außenseiter Arthur, gespielt von Griffin Newman. Er ist sich sicher, dass der für tot gehaltene „The Terror“ noch immer die Strippen der Unterwelt zieht und will ihm das Handwerk legen. Hilfe bekommt er vom Superhelden „The Tick“. Der wird von Peter Serafinowicz verkörpert, dessen Stimme Star-Wars-Fans aus Episode 1 kennen - im Auftakt der Prequel-Trilogie lieh er Darth Maul seine Stimme. Die Serie belebt den ungewöhnlichen Charakter, der 1986 von Ben Edlund erfunden wurde, zum Leben. Amazon zeigt die erste Staffel ab dem 13. Oktober. Dann erfahren die Zuschauer, ob Arthur und „The Tick“ die Machenschaften von „The Terror“ beenden können.

Achtung! Ohrwurm! Doug und Carrie, Doug und Carrie, Doug und Carrie ... Nach dem Ende von „King of Queens“ kehrte Kevin James mit „Kevin Can Wait“ zurück in die Serienwelt. Neue Frau, neues Haus, neue Freunde aber irgendwie war er doch wieder Doug Heffernan. Als besonderes Highlight für die Fans kam es im Finale der ersten Staffel endlich zum großen Wiedersehen zwischen James und Leah „Carrie Heffernan“ Remini. Passenderweise mussten sie als Undercover-Cops ein Ehepaar spielen. Für die zweite Staffel wurde Remini nun fest verpflichtet. Das kam bei Erinn Hayes, die in der ersten Staffel James Frau spielte, nicht gut an - sie verließ die Serie. Die ersten Reaktionen auf das Entfernen einer der Hauptfiguren waren nicht sonderlich positiv, denn das Fehlen ihres Charakters wurde mit ihrem Tod und einem Zeitsprung erklärt. Davon abgesehen sorgt die Reunion der „King of Queens“-Stars schnell für gute Laune und viele Lacher.