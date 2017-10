Die Amazon-Serienstarts im November: Neue Helden braucht das Land

The Girlfriend Experience, Staffel 2, ab dem 6. November u. a. mit Anna Friel und Louisa Krause

In vier Filmen sorgten Mel Gibson und Danny Glover zwischen 1987 und 1998 als ungleiches Polizistenpaar für reichlich Action. Seit 2016 verkörpern Damon Wayans und Clayne Crawford Roger Murtaugh und Martin Riggs in der Serienadaption von „Lethal Weapon“. Von Fall zu Fall werden die Cops, die ihre Fälle auf unterschiedliche Weisen lösen, immer mehr zu Freunden - trotz der Gegensätze. Amazon zeigt ab dem 6. November die erste Staffel. Die war in den USA so erfolgreich, dass im vergangenen Februar bereits eine zweite Staffel bestellt wurde. Der Erfolg verwundert nicht, basiert die Serie doch auf den selben Eckpfeilern wie die Filme: Krachende Action, hohe Gag-Dichte und besonders viel Gefühl.

Lethal Weapon, Staffel 1, ab dem 6. November 2017 u. a. mit Damon Wayans und Clayne Crawford

Rellik, Staffel 1

Bei „Rellik“ muss der Zuschauer einen besonderen Blick auf die Geschehnisse werfen, denn die Krimiserie wird rückwärts erzählt. Das fängt schon beim Titel an: „Rellik“ ist „Killer“ rückwärts geschrieben. Protagonist der BBC-Produktion ist Gabriel Markham, der in London die Ermittlungen in einem besonders grausamen Mordfall leitet. Die Taten werden auf ganz spezielle Art inszeniert. Auf der Suche nach dem Motiv und dem Mörder muss der Detective feststellen, dass die Wahrheit weit zurück in der Vergangenheit liegt. Los geht die Jagd auf den Killer am 10. November.