Die Amazon-Serienstarts im Mai: Götter, Familien und ein Playboy

Die internationale Koproduktion stammt aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Österreich und der Schweiz und zeigt die polizeiliche Zusammenarbeit der Länder im Rahmen von Europol. Ausgangspunkt der Krimiserie sind Morde an drei Prostituierten in Antwerpen, Berlin und Kopenhagen. Besonders grausam: Allen Frauen wurde durch das linke Auge geschossen und ein Finger abgetrennt. Die Belgierin Alicia Verbeeck, die Deutsche Jackie Müller und der Däne Harald Bjørn nehmen die gemeinsame Ermittlung auf. Ob sie den Fall lösen, gibt es ab dem 1. Mai bei Amazon zu sehen.

The Team, Staffel 1, ab dem 1. Mai u. a. mit Lars Mikkelsen und Jasmin Gerat

The Path, Staffel 2

Als Jesse Pinkman in „Breaking Bad“ erlangte Aaron Paul weltweite Bekanntheit. Seit 2016 spielt er in „The Path“ mit. Die Serie beschäftigt sich mit einer fiktiven Religionsgemeinschaft und ihren Mitgliedern. Als Eddie Lane spielt Paul eine der Hauptrollen in der Welt der Sekte. Das Drama ist eine Produktion des US-amerikanischen Streamingdienstes Hulu und wird in Deutschland bei Amazon gezeigt. Ab Mitte Mai gibt es dort die zweite Staffel zu sehen.

The Path, Staffel 2, ab dem 12. Mai u. a. mit Aaron Paul und Michelle Monaghan