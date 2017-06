Die Amazon-Serienstarts im Juli: All Or Nothing

In Blindspot spielt Jaimie Alexander (bekannt als Sif aus den Thor-Filmen des Marvel Cinematic Universe) eine geheimnisvolle Frau, die ohne Erinnerungen auf dem Times Square aufwacht. Ihr gesamter Körper ist mit Tätowierungen bedeckt und es stellt sich heraus, dass sich hinter jedem Tattoo ein FBI-Fall verbirgt. Ab dem 24. Juli wird das Geheimnis hinter all den Geschehnissen weiter aufgelöst, dann startet auf Amazon die zweite Staffel der vom Arrowverse-Mastermind Greg Berlanti entwickelten Serie.

Blindspot, Staffel 2, ab dem 24. Juli u. a. mit Sullivan Stapleton und Jaimie Alexander

All Or Nothing, Staffel 2

Keine Amazon-Serie wurde bisher besser bewertet, als die erste Staffel von „All Or Nothing“. Nun geht die Emmy-nominierte Doku-Serie in die zweite Staffel. Im Fokus steht dieses Mal das NFL-Team der Los Angeles Rams. Nach mehreren Umzügen kehrte das 1936 gegründete Team 2016 in die Stadt der Engel zurück und bietet somit ein einzigartiges Setting. Football-Fans kommen voll auf ihre Kosten und erhalten spannende Einblicke hinter die Kulissen der NFL. Die neuen Episoden der Eigenproduktion des Streaming-Dienstes gibt es ab dem 25. Juli.

All Or Nothing, Staffel 2, ab dem 25. Juli u. a. mit Bruce Arians und Michael Bidwill