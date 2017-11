Amazon-Serienstarts im Dezember: Agent Carter, Grand Tour, Red Oaks

Mit „Lore“ bringt Amazon eine Eigenproduktion auf den Markt, die nichts für schwache Nerven ist: eine Serie über Horrorlegenden, wie Vampiren, Werwölfen und Leichendieben. Bei jeder Episode gibt es eine neue Geschichte. Die Produzenten, die auch schon für „The Walking Dead“ und „The X-Files“ verantwortlich waren, haben sich bei den Dreharbeiten für eine Kombination aus dokumentarischen Szenen, Animationen und Fantasy entschieden. Die Serie mit Adam Goldberg und Robert Patrick erzählt die Storys aus Aaron Mahnkes gleichnamigem Podcast. Ausgestrahlt wird sie ab dem 15. Dezember.

Die Serie „Jean-Claude Van Johnson“ wurde bisher in den USA publiziert. Nun veröffentlicht Amazon Prime die Serie auch in deutscher Version. Der Actionstar Jean-Claude Van Damme übernimmt die Hauptrolle selbst und spielt einen Privatagenten, der gefährliche Undervocer-Missionen durchführt. Wer also auf Action und Komödie steht, sollte ab dem 15. Dezember einen Blick auf die erste Staffel werfen.

