Die Amazon-Serienstarts im August: Lucifer ist wieder da

Aachen. Jennifer Lopez als alleinerziehende Polizistin, skandalöse Royals und die Rückkehr des Höllenfürsten: Wir präsentieren die Serien-Highlights im August auf Amazon.

Seit 2015 spielt Liz Hurley Königin Helena, die in „The Royals“ Oberhaupt einer fiktionalen britischen Königsfamilie ist. Neben der repräsentativen Monarchie müssen sie und die anderen Mitglieder der Familie auch politische Funktionen erfüllen. Vor allem aber machen sie mit Skandalen auf sich aufmerksam. Ab dem 1. August zeigt Amazon die dritte Staffel der US-amerikanischen Dramaserie. Und Fans der etwas anderen Adelsfamilie können sich freuen: Im Februar 2017 wurde die Serie um eine vierte Staffel verlängert.

The Royals, Staffel 3, ab dem 1. August u. a. mit Elizabeth Hurley und Vincent Regan

Quantico, Staffel 1

Im Prince William County, Virginia, steht eine der größten Basen des US Marine Corps. In der Marine Corps Base Quantico befindet sich unter anderem auch auch die Ausbildungsstätte des FBI. Dort wurde auch Agentin Alex Parrish ausgebildet. In „Quantico“ erhalten Ermittler des FBI Hinweise auf den größten Anschlag nach 9/11, der ausgerechnet von einem ehemaligen FBI-Rekruten aus Quantico begangen werden soll. Schnell rückt Parrish ins Visier der Ermittler. Daraufhin taucht sie ab, um ihre Unschuld zu beweisen. Ab dem 1. August zeigt Amazon die Premierenstaffel mit Priyanka Chopra in der Hauptrolle der beschuldigten FBI-Agentin. Die ehemalige Miss World erlangte vor allem durch ihre Rollen in verschiedenen Bollywood-Produtkionen Bekanntheit. Mit „Quantico“ gelang der indischen Schauspielerin der Weg ins US-Fernsehen.

Quantico, Staffel 1, ab dem 1. August u. a. mit Priyanka Chopra und Jake McLaughlin