Stuttgart. Herbert Grönemeyer kam im Mambo-Song mangels Parkplatz „zu spät zu dir mein Schatz“ und ungezählten Autofahrern geht es täglich so oder ähnlich. Hat man endlich einen Abstellplatz erspäht, ist oftmals ein Anderer schneller. Wem gehört die Parklücke?

Diese Frage erhitzt so immer wieder die Gemüter. An einer Parklücke hat Vorrang, wer sie zuerst unmittelbar erreicht, erinnert die Sachverständigenorganisation Dekra in Stuttgart an die Straßenverkehrsordnung. Das Vorrecht gilt demnach auch dann, wenn der Autofahrer an der Parklücke vorbeifährt, um rückwärts einzuparken, oder mit dem Fahrzeug rangieren muss, um in die Parklücke einzuparken.

Vorrang haben überdies Fahrer, die an einer frei werdenden Parklücke warten. Nicht jedoch ein Fahrer auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Nicht erlaubt ist, eine Parklücke durch einen Fußgänger freihalten zu lassen.

Andererseits kann es Nötigung sein, wenn ein Fahrer auf ihn zufährt, um ihn zum Freigeben der Lücke zu zwingen. Geparkt wird übrigens immer dann, wenn man sein Fahrzeug verlässt oder länger als drei Minuten hält. Ganz offiziell überdies auch das Gebot, sein Fahrzeug platzsparend abzustellen, erinnern die Dekra-Fachleute. nom