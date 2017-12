München - Rosafarbene Prüfplakette wird ungültig

München. Noch mit rosafarbener Prüfplakette mit der Zahl 17 auf dem hinteren Autokennzeichen unterwegs? Dann dringend zur Hauptuntersuchung (HU) anmelden. Denn sonst wird es spätestens ab März teuer.

Die rosafarbenen Prüfplaketten mit der Zahl 17 auf den Kennzeichen von Autos, Anhängern, Motorrädern und anderen Kraftfahrzeugen laufen zum Jahreswechsel ab. Darauf macht TÜV Süd in München aufmerksam.

In welchem Monat genau, das erkennt man an der Zahl, die nach oben zeigt - zum Beispiel 12 für den Dezember. Zeigt die Plakette etwa auf September 2017, droht dem Fahrer schon ab Dezember 2017 ein Verwarnungsgeld von 15 Euro, wenn die Hauptuntersuchung bis dahin nicht abgeschlossen wurde. Gleich 25 Euro werden fällig, wenn man die Hauptuntersuchung mehr als vier Monate verschiebt. Nach acht Monaten schlägt der Verzug gar mit 60 Euro und einem Punkt in Flensburg zu Buche.

Achtung: Fahrer, die 2018 noch mit rosafarbener Plakette unterwegs sind, riskieren auch ihren Versicherungsschutz, geben die Fachleute von TÜV Süd zu bedenken. Wer ohne gültige Plakette einen Unfall verursacht oder an einem Unfall beteiligt ist, muss womöglich für entstandene Schäden in die eigene Tasche greifen.

Der Termin für die nächste HU orientiert sich inzwischen wieder am Termin der tatsächlich durchgeführten HU. Laut TÜV Süd-Experten ist das aber keine Einladung zum Zeitschinden. Denn wer mehr als zwei Monate überzieht, muss zur erweiterten Prüfung - und zahlt einen Aufschlag auf die Gebühr von 20 Prozent. Grund ist die dann vorgeschriebene vertiefte Prüfung.