München - Ohne Stempel zur Hauptuntersuchung

München.

Grundsätzlich gilt, wer mit einem Auto unterwegs ist, dessen Kennzeichen keinen Zulassungsstempel trägt, fährt verbotenerweise. Doch in einigen Fällen ist das Fahren ohne Zulassung sogar erlaubt. „Für die Fahrt zur Zulassungsstelle, um das Auto an- oder abzumelden, braucht das Auto keine Zulassung“, erläutert Philip Puls von TÜV Süd in München.