Düsseldorf - Nickerchen im Auto ist kein Problem

Düsseldorf. Aus welchem Grund auch immer, in Deutschland spricht kein Gesetz dagegen, im Auto zu übernachten. Darauf machen Fachleute der Arag-Rechtsschutzversicherung in Düsseldorf aufmerksam. Aber man sollte darauf achten, wo man sein Fahrzeug abstellt. Privatgrundstücke sind ohne das Einverständnis der Eigentümer genauso tabu wie offizielle Halteverbote, die über die Straßenverkehrsordnung festgelegt sind.

Nach Auskunft der Arag-Experten gibt es keine zeitliche Begrenzung für das Übernachten im Auto. Theoretisch könnte man also wochenlang im Wagen schlafen. Das Problem hierbei ist jedoch, dass man keine Spuren hinterlassen darf. Wenn man also vorschriftsmäßig parkt, keinen Müll außerhalb des Fahrzeugs hinterlässt und den Parkplatz nicht zur Toilette macht, ist das verkehrsrechtlich unproblematisch. Dennoch raten die Arag-Experten davon ab, allzu lange am gleichen Ort zu parken und zu schlafen. Wer sich häuslich im Auto einrichtet - in Studentenstädten mit wenig bezahlbarem Wohnraum keine Seltenheit - muss mit Ärger von ganz anderer Seite rechnen: Da in Deutschland eine Meldepflicht besteht, wird das Einwohnermeldeamt Ärger machen, wenn man keine Wohnung anmeldet. Und ein Fahrzeug wird als Wohnung nicht akzeptiert.

Wer ein Gläschen über den Durst getrunken hat, sollte unbedingt im Auto übernachten statt betrunken nach Hause zu fahren. Das ist rechtlich absolut in Ordnung. Allerdings geben die Experten hierbei zu bedenken, dass man seinen Rausch besser nicht auf dem Fahrersitz ausschlafen sollte. Alles, was so aussieht, als wolle man direkt losfahren oder als sei man gerade gefahren, kann im Zweifel harte Strafen nach sich ziehen. Selbst, wenn der Schlüssel im Zündschloss steckt, kann dies als Fahrversuch gewertet werden. Und außerdem: Auf der Rückbank ist es sowieso gemütlicher.

Im Gegensatz zu unseren campingbegeisterten niederländischen Nachbarn, wo das Übernachten im Campingfahrzeug als ‚wildes Campen‘ verboten ist, darf man in Deutschland auch in einem Campingwagen eine Nacht am Straßenrand verbringen. Man sollte nur darauf achten, dass die ausgesuchte Stelle für Wohnmobile erlaubt ist, und dass man weiterfährt, sobald man ausgeschlafen hat.