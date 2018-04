München - Mit Hochdruck dem Winter Beine machen

München.

Der Winter hat seine Spuren am Auto hinterlassen. „Wurde das Fahrzeug in den vergangenen Monaten nicht oder selten gereinigt, sollte ein umfangreiches Waschprogramm gefahren werden, sonst bleiben Schmutz- und Salzrückstände am Auto haften. Bei manchen Waschstraßen wird eine Vorreinigung angeboten. Die sollte man unbedingt nutzen“, rät Eberhard Lang von TÜV Süd in München.