München - Mit Erstklässlern muss der Schulweg rechtzeitig geübt werden

München. Irgendwann gehen selbst die schönsten Sommerferien zu Ende. Dann beginnt laut dem Statistischen Bundesamt für mehr als 720.000 Kinder die Schule. „Die Mädchen und Jungen müssen aber nicht nur das ABC lernen, sondern zuvor etliche Verkehrsregeln – und am ersten Schultag ist es dazu zu spät“, legt Andrea Häußler von TÜV Süd in München Eltern ans Herz.

„Schulanfänger sind aufgrund ihres Entwicklungsstandes den komplexen Situationen des Straßenverkehrs nicht gewachsen, mithin schnell überfordert“, schildert sie ihre Erfahrungen. Allein schon wegen ihrer Körpergröße fehle ihnen der nötige Überblick und sie würden leicht übersehen. Häußler empfiehlt Erwachsenen, einmal in die Hocke zu gehen und so den Straßenverkehr aus Sicht der Kinder zu erleben: „Das wirkt.“

„Den Schulweg muss man mit seinen Kindern üben. Mehrmals, zu den schulüblichen Zeiten und dabei vor allem das Überqueren von Straßen und Kreuzungen trainieren“, rät die TÜV Süd-Verkehrspsychologin: „Oft genug sind gerade Erwachsene ein schlechtes Vorbild, weil sie rote Ampeln missachten. Auch solches Fehlverhalten sollte mit den Kindern besprochen werden.“ Erst wenn alles gut klappt und sich die Kinder sicher fühlen, sollten sie sich alleine auf den Schulweg machen. Als Faustregel gilt, einfache Schulwege mindestens drei bis vier Mal abgehen, schwierigere mindestens zehn Mal.

Unfallursache Nummer Eins bei Kindern, die zu Fuß zur Schule gehen, ist das Überqueren der Fahrbahn. Deshalb wollen diese Schritte besonders geübt sein: vor jedem Betreten der Fahrbahn am Bordstein stehen bleiben, nach allen Seiten schauen, zuerst nach links, dann nach rechts, dann wieder nach links, um dann auf kürzestem Weg über die Straße zu gehen. Wenn möglich, die Straße nur an Ampeln und Fußgängerüberwegen überqueren. An Zebrastreifen Blickkontakt zu den Autofahrern aufnehmen, ebenso auf Fahrbahnteilern.

„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“, gibt Häußler zu bedenken und verhalten sich mitunter völlig anders, wenn sie alleine oder in der Gruppe sind. Werden beispielsweise Klassenkameraden auf der anderen Straßenseite entdeckt, wird der Verkehr uninteressant. „Gerade jüngere Kinder handeln impulsiv. Das sollte man ebenfalls besprechen“, weiß Häußler.

Mit dem Fahrrad zur Schule, davon ist abzuraten. Selbst wenn Kinder ihr Rad schon beherrschen, so sind sie im Straßenverkehr doch immer noch rasch überfordert, gibt die TÜV Süd-Expertin zu bedenken. Wird mit dem Schulbus der Weg absolviert, dann sollten Eltern dies ebenfalls mit ihren Sprösslingen trainieren. Das gilt für den Hin- und Rückweg zur Haltestelle. Das gilt ebenso für das Ein- und Aussteigen. Immer erst an den Bus herantreten, wenn er zum Stehen gekommen ist und die Tür geöffnet hat. Nach dem Aussteigen warten, bis der Bus weggefahren ist. Erst dann die Fahrbahn überqueren. Wenn möglich, am nächsten Fußgängerüberweg oder an einer Ampel. Wichtig ist zudem, dass das Kind rechtzeitig zur Haltestelle losgeht, damit es nicht unter Zeitdruck kommt.

Oftmals wird das Kind mit dem Auto zur Schule gebracht. Auch hier gilt wie sonst die Anschnallpflicht. Kinder bis zum 12. Lebensjahr sollten nach Möglichkeit hinten sitzen; erst ab 1,50 Meter Körpergröße dürfen Kinder den normalen Sitzgurt benutzen. Und: „Es dürfen nur so viele Kinder mitgenommen werden, wie im Auto gesichert werden können“, erinnert Häußler. Problematisch ist es allerdings, sein Kind regelmäßig mit dem Auto zur Schule zu bringen und abzuholen. Ein solch hohes Maß an Fürsorge verhindert, dass sich wichtige Kompetenzen bei den Kindern ausbilden können. „Entscheidungen treffen, Gefahren abschätzen, sicheres Bewältigen gefährlicher Situationen im Straßenverkehr, das lernt man alles nicht, wenn die Eltern einen dauerhaft zur Schule fahren“, warnt die TÜV Süd-Fachfrau.

Eltern können einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung für den Schulweg leisten. Kinder brauchen das angemessene Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten durch die Eltern. Eltern, die mit der Sorge um ihr Kind schwer zurechtkommen, empfiehlt sie, „die Dinge erst zusammen zu machen. Den Schulweg häufig gemeinsam gehen, Schritt für Schritt wächst so Vertrauen.“