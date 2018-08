Leverkusen - Mazda 2 Skyactive-G 115: Klein und oho

Leverkusen. Mazda will nach eigenem Anspruch Bedienung, Fahren und Aufenthalt an Bord seiner Modelle so intuitiv und selbstverständlich wie nur irgendwie möglich gestalten. Ein Ehrgeiz, der bei einem Kleinwagen wie dem Mazda 2 durchaus eine Herausforderung gleichkommt. Doch der Kleinste in der Modellpalette wird dem bis auf wenige Ausnahmen durchaus gerecht.

Ganz im Stil seiner großen Geschwister ist die Karosserie gezeichnet: Schick und recht erwachsen steht der 4,06 Meter lange Viertürer auf der Straße. Dazu tragen die dynamisch wirkenden Sicken in der Seitenansicht ebenso bei, wie die sich spitz nach hinten verjüngende Fensterflächen oder die schlitzäugigen LED-Scheinwerfer, die den Mazda-typischen Kühlergrill mit der Chromspange einrahmen. Am Heck unterstreicht ein kleiner Dachkantenspoiler den sportlichen Auftritt.

Sportiv und hochwertig ist ebenfalls die Innenraumgestaltung. Die in Leder-Alcantara gehaltenen Sitze von Fahrer und Beifahrer sind mit hellen Ziernähten und angedeuteten Seitenwangen versehen. Das mittig im übersichtlich gestalteten Armaturenträger stehende Sieben-Zoll-Display könnte etwas mehr zum Fahrer ausgerichtet sein, ist aber in seiner Höhe gut platziert. Hinter dem Lenkrad liegt ein einziges Rundinstrument - der Drehzahlmesser. Die Geschwindigkeit wird darin in einem kleinen Feld digital angezeigt - man gewöhnt sich schnell daran.

Zumal die gleiche Information zudem über das Head-Up-Display in Sichtachse hinter der Windschutzscheibe auftaucht. Für diese in dem Segment unübliche Ausstattung hat Mazda zwar nur die einfachere Form über eine kleine Plastikscheibe gewählt, die wenig Einstellmöglichkeiten bei der Höhe oder der Entfernung bietet. Da aber ebenso die Routenführung des Navigationssystems dort erscheint, ist es eine angenehme Unterstützung.

Angenehm ist der zwischen den Sitzen platzierte Dreh-Drücksteller mit dem sich quasi sämtliche Funktionen bedienen lassen. Der Weg durch die Menus gelingt intuitiv und mit wenigen Schritten. Bei einer vorderen Sitzposition liegt der Bedienknopf zwar ein wenig zu weit hinten - sich daran zu stören, wäre jedoch vermessen: so geräumig das Passagierabteil wirkt, es ist halt ein Kleinwagen. Erfreulich aber, dass die Entwickler der Audioanlage einen eigenen Knopf für die Lautstärkeregelung spendiert haben.

Das Platzangebot vorne ist tadellos. Selbst großgewachsene Personen fühlen sich hier nicht beengt. Auf den hinteren Sitzen geht es schon etwas knapper zu, zumal der Dachverlauf die Kopffreiheit etwas limitiert. Wirklich unbequem ist der Aufenthalt im Fond aber keineswegs. Diverse Ablagemöglichkeiten sorgen für Ordnung an Bord. In die Seitenfächer der Türen vorne passen sogar 1,5-Liter-Flaschen. Fünf Sechser-Kästen mit Einliter-Flaschen können im 280 Liter fassenden Kofferraum verstaut werden. Bei einer Ladekante von gut 70 Zentimetern und einem mehr als 20 Zentimeter tiefer liegenden Ladeboden gestaltet sich eine solche Ladeaktion durchaus zu einer herausfordernden Aktion für die Rückenmuskulatur.

Hoher Verbrauch bei hohem Tempo

Vor keinerlei Herausforderung stellt das Leichtgewicht des Zweiers den 115 PS starken 1,5-Liter-Benziner. Schließlich gilt es nur etwas mehr als eine Tonne in Bewegung zu bringen. Mazda gibt 8,7 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 an. Das maximale Drehmoment von 148 Newtonmetern (Nm) ist bei 4000 Umdrehungen erreicht, so dass der kleine Japaner im oberen Geschwindigkeitsbereich selbst im sechsten Gang auf der Autobahn noch ein paar Kraftreserven hat. Die Höchstgeschwindigkeit von 200 Kilometern in der Stunde (km/h) ist auf ebener Strecke ohne große Probleme zu erreichen. Ist das Tempo allerdings häufig so hoch, schnellt der Verbrauch in die Höhe.

Bei einer durchschnittlich zügigen Fahrweise und viel Stadtverkehr zeigt der Bordcomputer 6,9 Litern an. 5,4 Liter gibt Mazda als Normwert an. Federung und Dämpfung sind schon gut abgestimmt. Doch vor allem die von Mazda entwickelte elektronische Fahrdynamikregelung, die die Übergänge zwischen den Quer- und Längsbeschleunigungen glättet und damit die Fahrstabilität ganz generell optimiert, trägt dazu bei, dass sich der Kleine agil und wendig bewegen lässt. G-Vectoring Control (GVC), so die Bezeichnung des Systems, erhöht außerdem die Präzision bei Kurvenfahrten. Als Fahrer merkt man vor allem eins: der Wagen liegt ruhig auf der Straße, reagiert prompt auf Fahrbefehle. Zum Fahrkomfort trägt zudem die ordentliche Geräuschdämmung bei. Erst bei höheren Geschwindigkeiten wird es lauter.

Die Wahl des Ausstattungsniveaus Kizoku Intense bedeutet zwar eine Investition von 21.390 Euro für den Mazda 2. Doch darin enthalten sind neben Spurhalteassistent, Spurwechselassistent, City-Notbremsassistent sowie Müdigkeitserkennung und Berganfahrassistent schon Parksensoren rundum sowie eine Rückfahrkamera. Die ist bei der nicht ganz so übersichtlichen Karosserie durchaus von Vorteil. Mit Klimaautomatik, Multifunktionslenkrad, einem Audiosystem mit zwei USB-Anschlüssen, Digitalradio und CD-Player, Tempomat, einklappbaren Außenspiegeln, Licht- und Regensensor und einem Fernlichtassistent ist der Mazda dann aber auch schon bestens und sehr komfortabel bestückt. Gönnt man sich noch Extras wie die Metalliclackierung (900 Euro) und das Navigationssystem (690 Euro) besitzt man für 22.980 Euro einen Cityflitzer, der durchaus höheren Ansprüchen gerecht wird.