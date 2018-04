Kronberg - Jetzt mit Vierzylinder: Neues Basismodell für den Jaguar F-Type

Kronberg. Porsche als Vorbild. Auch Jaguar bietet sein Sportmodell F-Type jetzt mit einem Vierzylindermotor an. Das neue Einstiegsmodell leistet 300 PS und ist sowohl als Cabrio und als Coupé erhältlich.

Es müssen nicht unbedingt sechs oder gar acht Zylinder sein. Wenngleich der Sound solcher Triebwerke natürlich einen besonderen Reiz besitzt - geht es um Leistung, können die aufgeladenen Motoren mit weniger Hubraum und Zylindern durchaus mithalten. Das, was Porsche bei den 718er Boxster- und Cayman-Modellen schon eindrücklich unter Beweis gestellt hat, unterstreicht nun Jaguar mit dem Zweiliter-Twin-Turbo. Der bisher stärkste Serien-Vierzylinder der Jaguar-Geschichte hat mit 150 PS pro Liter Hubraum die höchste spezifische Leistung aller F-Type-Antriebe und wuchtet 400 Newtonmeter (Nm) über eine Achtgang-Automatik Richtung Hinterachse.

Der Standardsprint aus dem Stand auf Tempo 100 erfolgt damit in 5,7 Sekunden, 250 Kilometer pro Stunde (km/h/Werksangaben) sind in der Spitze machbar. Dabei entwickelt der Motor einen Sound, der alles andere als typisch für einen Vierzylinder ist: Jaguar hat auch das Einstiegsmodell mit einer aktiven Sport-Abgasanlage ausgestattet. Die R-Dynamic-Varianten bieten ein noch intensiveres Klangerlebnis. Per Taste auf der Mittelkonsole lassen die sich die Klappen im Auspuffstrang manuell steuern.

Im Vergleich zum V6 mit 340 PS verbrennt der Vierzylinder 16 Prozent weniger Kraftstoff. Jaguar gibt laut Norm 7,2 Liter im Durchschnitt an. Bei durchaus ambitionierter Fahrweise wies die Verbrauchsanzeige 11,3 Liter aus. Wird der V6 derart gescheucht, dann zeigt der Bordcomputer schnell mal eine 17 oder 18 vor dem Verbrauchskomma an.

Deutlich zurückhaltender ist die Vierzylinder-Variante - äußerlich erkennbar am mittig platzierten ovalen Endrohr der Auspuffanlage - zudem bei der Preisgestaltung. 59.200 Euro kostet das Coupé (66.200 Euro das Cabrio) und damit um die 10.000 Euro weniger als der Sechszylinder. Zum neuen Modelljahr hat Jaguar den F-Type generell aufgewertet. So gibt es Spurhalte- und Aufmerksamkeitsassistent sowie die Verkehrszeichenerkennung jetzt serienmäßig. Zudem hat der Zweisitzer jetzt das aus dem E-Pace bekannte Display, das in der Diagonale von acht auf zehn Zoll wächst.