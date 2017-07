Hohes Sicherheitsrisiko bei Kindersitz von Recaro

Berlin. Vor dem Einsatz der Kindersitze Recaro Optia in Verbindung mit der Recaro SmartClick Base und vor dem Grand-Sitz von Jané warnen die Stiftung Warentest in Berlin und der ADAC. Bei den von den Verbraucherschutzorganisationen durchgeführten Tests lösten sich die Sitze beim Frontalcrash.

Somit besteht ein hohes Sicherheitsrisiko. Weitere Informationen finden sich unter www.test.de/warnung-autokindersitz, „gute Kindersitze“, so die Stiftung Warentest, sind in der Datenbank unter www.test.de/kindersitze zu finden.



Laut Stiftung Warentest löste sich beim Crash beim Recaro die Sitzschale von der Isofix-Station und „flog in hohem Bogen durch das Prüflabor“. Im realen Unfallgeschehen könnten sich Kind und Mitfahrer schwer verletzen.

Der Grand-Sitz von Jané kann für Kinder bis 18 Kilogramm mit Isofix eingebaut werden. Die Isofix-Verbindung hielt den enormen Kräften beim Frontalcrash aber nicht stand und löste sich ebenfalls. Die Verbraucherschützer raten vom Kauf dieser Modelle ab.



Bereits beim gemeinsamen Test im letzten Jahr flog ein Kinder-Dummy mitsamt dem Autokindersitz Optia von Recaro beim frontalen Aufprall nach vorne, erinnert die Verbraucherschutzorganisation. Der Hersteller reagierte und tauschte die betroffenen Isofix-Stationen Recaro Fix aus.

Doch beim Nachfolgemodell Recaro SmartClick Base wiederholte sich nun das Szenario. Auch der Grand-Sitz von Jané birgt ein hohes Sicherheitsrisiko, weil sich der Sitz ebenfalls beim Frontalcrash löst. Wer bereits einen dieser Autokindersitze gekauft hat, sollte sich an den Anbieter wenden.



Beide Hersteller könnten sich die Ergebnisse nicht erklären, erklärt Stiftung Warentest und suchten nach den Ursachen. Jané stoppe zudem vorübergehend die Auslieferung des Grand-Sitzes an die Händler.