München - H- und Saisonkennzeichen kombinierbar

München. Mit der warmen Jahreszeit rollen wieder vermehrt Fahrzeuge mit H-Kennzeichen aus ihren Winterunterkünften. Diese Oldtimer-Zulassung bekommen historische Fahrzeuge, die als „kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut“ (Amtsdeutsch) gelten. Seit vergangenen Oktober ist es möglich, das H-Kennzeichen mit einem Saisonkennzeichen zu kombinieren.

„Das bedeutet für viele Oldtimerbesitzer eine finanzielle Entlastung. Sie können so den Nutzungszeitraum ihren Bedürfnissen anpassen, zudem sinken die Ausgaben für Steuer und Versicherung“, skizziert Matthias Gerst von TÜV Süd die Vorteile der neuen Regel. Versicherungen böten für den Zeitraum, in dem das Fahrzeug nicht genutzt werden kann, günstige oder beitragsfreie Ruheversicherungen an.

Grundsätzlich gilt für historische Fahrzeuge ein Anforderungskatalog, der bei einer Begutachtung zugrunde gelegt wird. „Diese Parameter geben einheitliche Anforderungen und Beurteilungskriterien vor, damit es zu vergleichbaren Beurteilungsergebnissen kommt“, erläutert der TÜV Süd-Fachmann. So sind beispielsweise nur zeitgenössische Reklamemotive und Firmenaufschriften zulässig.

Dem Besitzer eines H-Kennzeichens winkt ein günstigerer Steuersatz und - freie Fahrt in Feinstaubzonen. Zum 1. Januar 2018 lag die Gesamtzahl aller Kraftfahrzeuge mit H-Kennzeichen - dazu zählen neben Pkw, Nutzfahrzeuge, Zugmaschinen und Motorräder - bei rund 477.000. Tendenz: steigend.

Um als förderungswürdig zu gelten, ist für Autos, Motorräder und Lkw der 30. Geburtstag das entscheidende Datum. Mit diesem Alter bringen sie die nötige Reife mit, um künftig als „kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut“ mit H-Kennzeichen über die Straßen zu rollen. Allerdings gelingt das nur, wenn sie in punkto Original- und Erhaltungszustand überzeugen.

„Ob ein Oldtimer als kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut anerkannt wird, hängt stark davon ab, welche technischen Veränderungen an dem Fahrzeug gegenüber dem Originalzustand durchgeführt wurden“, weiß Gerst. Die einzelnen Kriterien hat TÜV Süd in einem Anforderungskatalog zusammengefasst (https://www.tuev-sued.de/uploads/images/1336049976224756740680/2anfordkat-oldtimer.pdf) „Die Hauptbaugruppen müssen an den damaligen Originalzustand angelehnt oder zeitgenössisch ersetzt sein. Sowohl bei Motor, Getriebe oder Rad-Reifen-Kombinationen als auch bei anderen Baugruppen werden Veränderungen akzeptiert, die innerhalb der ersten zehn Jahre nach Erstzulassung technisch möglich waren und in diesem Zeitraum beim Fahrzeugtyp häufiger durchgeführt wurden“, ergänzt der der TÜV Süd-Fachmann.

Zudem dürfen zusätzliche Ausrüstungen und Ausstattungen den Originaleindruck des Fahrzeuges nicht beeinträchtigen. Außerdem muss der Oldtimer, im Vergleich zu normalen alten Fahrzeugen, einen guten Pflege- und Erhaltungszustand aufweisen. Er darf nur leichte, dem Fahrzeugalter angemessene Gebrauchsspuren aufweisen. Diese so genannte Patina ist von Nutzungsspuren durch mangelhafte Pflege oder regelrechte Schäden abzugrenzen.

Ist der Eigentümer nicht sicher, ob sein Fahrzeug diese Anforderungen erfüllt, macht es Sinn, die fraglichen Punkte vorab zu klären. Sachverständigenorganisationen wie TÜV Süd bieten da Hilfe an. Bestandteil der Untersuchung für das H-Kennzeichen ist immer eine Hauptuntersuchung (HU). Je nach Baujahr muss dafür eine gültige Abgasuntersuchung (AU) vorliegen, die nicht älter als zwei Monate sein darf.