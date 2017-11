Drei Felgenreiniger sind im Test „sehr empfehlenswert“

Stuttgart. Für Autofahrer, die jetzt die Sommerpneus gegen Winterreifen tauschen, bietet sich eine gute Gelegenheiten, die Felgen gründlich zu reinigen. Sind die Räder schon mal abmontiert, können Außen- und Innenseiten einer gründlichen Reinigung unterzogen werden.

Zumeist hat sich im Laufe der Zeit ein hartnäckiger Belag gebildet aus Straßenschmutz, Schmierfett sowie Bremsen-, Gummi- und Metallabrieb. Der Einsatz von Wasserschlauch, Bürste und konventionellem Reinigungsmittel liefert aber meist ein enttäuschendes Resultat. Auch in der Waschanlage ist den festgebackenen Belägen oftmals nur mit bescheidenem Erfolg beizukommen.

Wesentlich besser geht es mit einem Felgenreiniger, der die teuren Räder nach einer kräfte- und materialschonenden Anwendung wieder in ursprünglichem Glanz erstrahlen lassen soll. Die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) in Stuttgart sowie das Fachmagazin Auto Zeitung wollten anhand eines Tests von zwölf handelsüblichen Produkten zwischen acht und 20 Euro wissen, ob sich die Behandlung mit einem Felgenreiniger tatsächlich lohnt und sich damit wieder ein hohes Niveau der Felgenoptik einstellt.

Den Testsieg sichert sich „P21S Power Gel“ von Dr. Wack, dicht gefolgt von dem Reiniger „Sonax XTREME“ auf dem zweiten und dem „Alu-Teufel“ von Tuga Chemie auf dem dritten Rang. Alle drei Produkte erhalten das Prädikat „sehr empfehlenswert“.

Mit einer kaum schlechteren Reinigungsleistung reihen sich direkt danach „Liqui Moly Spezial“ ein, gefolgt von „Seitronic ST1“ auf dem fünften Platz und „Armor All Shield“ mit einer ebenfalls guten Reinigungsleistung auf dem sechsten Rang. Die siebte Position besetzt „Nigrin Performance Evo Tec“ , der achte Platz geht an „Aral Profi Pflege“, dicht gefolgt von „Kärcher Car & Bike 3 in 1“ an neunter Stelle. Diese Reiniger erreichen durchweg die Note „empfehlenswert“.

Abstriche vor allem in Sachen Praxistauglichkeit machten die Warenprüfer bei den Reinigern „Trinova Wheel Cleaning Gel“ (Platz zehn) und „Meguiar's Hot Rims“ (11. Stelle). Sie erhielten die Note „bedingt empfehlenswert“.

Schlusslicht im Test bildete das Produkt „RS 1000“, das besonders mit seiner Reinigungsleistung nicht überzeugt und daher auch „nicht empfehlenswert“ ist, so das Testergebnis.

Doch nicht nur an die Schönheit des eigenen Autos sollte der Besitzer bei seiner Putzaktion denken. „Selbst wenn viele Felgenreiniger der Wassergefährdungsklasse Eins angehören, sollten Fahrzeugreinigungen nur an dafür geeigneten Waschplätzen mit Ölabscheidern durchgeführt werden“, gibt Vincenzo Lucà von TÜV Süd zu bedenken. Zudem rät er, „solche Mittel nur außerhalb geschlossener Räume anzuwenden sowie möglichen Wind zu beachten und die Augen mit einer Arbeitsbrille zu schützen“.