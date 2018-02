Heidelberg - Diesel-Gebrauchtwagen schwerer verkäuflich

Heidelberg. Die Diesel-Diskussion zeigt ihre Spuren bei den Gebrauchtwagenpreisen. Während gebrauchte Benziner-Modelle im vierten Quartal des vergangenen Jahres deutlich teurer waren als ein Jahr zuvor - 4,3 Prozent -, stagnierten die Preise der Diesel-Modelle nahezu.

Nur 0,6 Prozent Zuwachs. „Es gibt noch keinen Preisverfall“, erläutert Christian Schiele, Leiter des Bereiches Auto bei dem Vergleichsportal Verivox in Heidelberg: „Die stagnierenden Preise für gebrauchte Dieselfahrzeuge zeigen aber, dass einige Käufer vorsichtiger geworden sind.“ 2016 war der Preisanstieg bei Benzin- (plus 5,4 Prozent) und Dieselmodellen (plus 5,8 Prozent) noch vergleichbar.

Die Preisuntersuchung basiert auf 490.000 Verkaufsanzeigen von zwei bis fünf Jahre alten Autos in der Fahrzeugsuche von Verivox. Ausgewertet wurden die Zahlen der 100 häufigsten Modelle. Auf die Zurückhaltung der Autokäufer weisen auch die Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hin. Waren im vierten Quartal 2016 noch 45 Prozent aller neu zugelassenen Pkw Diesel, lag der Anteil im vierten Quartal 2017 nur noch bei 36 Prozent.