Der VW Tiguan Highline: Ein teurer Musterschüler

Wolfsburg. Manche nennen ihn stilvoll, einige langweilig. Doch auch die letztgenannte Fraktion kommt nicht ohne eine gehörige Portion Anerkennung für das Gesamtkonzept aus. Denn es ist in der Tat schwierig, Kritikpunkte am VW Tiguan zu finden.

Im Gegensatz zum Vorgänger kann der kompakte SUV schon mit einem besseren, weil klareren Aussehen punkten. Wo bisher weichgespülte Linien für Belanglosigkeit sorgten, dominieren jetzt wie mit dem Messer gezogene Linien und Kanten die Optik. Echt schick, der 4,50 Meter lange Wagen.



Großzügige Türausschnitte sowie die erhöhte Sitzposition machen den Zugang zum Passagierabteil einfach und komfortabel. Ebenso einfach ist es, sich an Bord wohl zu fühlen. 267 Zentimeter Radstand sorgen für großzügige Platzverhältnisse für alle Insassen. Knie-, Ellbogen- und Kopffreiheit sind tadellos. Das gilt selbst für groß gewachsene Personen im Fond. Das Gestühl - vorne elektrisch verstellbar -, hinten um 18 Zentimeter in Längsrichtung verschiebbar, bietet in der Highline-Ausstattung guten Seitenhalt und ist auch auf langen Strecken bequem.

Der Fahrer hat nicht nur eine gute Rundum-Sicht beim Rangieren, er blickt ebenso auf einen aufgeräumten Armaturenträger. VW-typisch findet man sich hier schnell zurecht. Alle Schalter und Hebel lassen sich ohne langes Nachdenken bedienen und geben eine gute Rückmeldung. Der farbige TFT-Bildschirm (510 Euro) im Kombi-Instrument bietet die Möglichkeit, ihn ganz nach dem eigenen Informationsbedarf über Fahr-, Navigations- oder Assistenzfunktionen zu gestalten.



Lösungen wie beispielsweise die zweifache Flaschenablage in den Seitentüren zeugen davon, dass der Tiguan gleichermaßen für Vielfahrer wie Vielreisende geeignet ist. Das entsprechende Gepäck kann in dem 625 Liter fassenden Ladeabteil verstaut werden. Die Ladekante ist erfreulich niedrig, die Ladeluke breit und groß. Wird mehr Platz benötigt, können die hinteren Lehnen vorgeklappt werden. Auf fast ebener Fläche steht hinter der sich elektrisch öffnenden Heckklappe dann ein Volumen von 1655 Litern zur Verfügung.



Auch der 150 PS starke Zweiliter-Diesel hinterlässt einen guten Eindruck. Mit einem maximalen Drehmoment von 340 Newtonmetern zwischen 1.750 und 3.000 Umdrehungen ist für einen kraftvollen Antritt ebenso gesorgt wie für ausreichend Reserven bei Überholmanövern. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit Tempo 204 ausgewiesen. Aus dem Stand soll laut VW die 100-km/h-Marke in 9,3 Sekunden erreicht sein. Angesichts eines angegebenen Normverbrauchs von 4,8 Litern, fällt mit den im Praxistest tatsächlich erfahrenen 7,3 Litern ein kleiner Schatten auf den guten Gesamteindruck. Allerdings beinhaltet dieser Wert zahlreiche wirklich zügig gefahrene Autobahn-Strecken. Bei zurückhaltender Fahrweise indessen ist ein Wert im unteren Sechsliter-Bereich zu erreichen. Das hellt den Schatten wieder etwas auf.



Grund zur Zufriedenheit gibt überdies die Abstimmung des Fahrwerks. Es ist tendenziell eher auf Komfort ausgelegt, aber immer noch straff genug, um enge Kurven sportlich zu nehmen. Eine direkte Lenkung und das sauber zu schaltende Sechsgang-Getriebe verhelfen dem Tiguan zu weiteren Pluspunkten.So bleibt schließlich der Preis als Möglichkeit, dem Tiguan einen Minuspunkt anzuhängen. Mit dem 150 PS-Diesel steht der Tiguan ab 30.725 Euro in der Liste. 17-Zoll-Aluräder, City-Notbremsfunktion samt Multikollisionsbremse, elektronische Differenzialsperre, Klimaanlage, Audioanlage, Regensensor, Spurhalteassistent und Start-Stopp-System sind grundsätzlich mit an Bord.

Als Highline-Version plus Extras wie dem Easy-Open-Paket (745 Euro) zum Öffnen der Heckklappe per Fußkick, eine adaptive Fahrwerksregelung DCC (1045 Euro), das große Navigationssystem Pro (2310 Euro) oder eine Rückfahrkamera inklusive Parklenkassistent und ParkPilot (625 Euro) kommt man auf stolze 47 945 Euro. Für manche könnte das dann der größte Kritikpunkt an dem ansonsten stimmigen Gesamtkonzept sein.