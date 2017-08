Bei Hagelschäden unverzüglich die Versicherung informieren

Stuttgart.

Hagel ist in diesem Sommer keine Seltenheit und entsprechend kommen immer wieder Autos durch dieses Wetterphänomen zu Schaden. „Wenn Gewitter mit Hagelschlag zu erwarten sind, macht es Sinn, sein Fahrzeug rechtzeitig an einem geschützten Platz in Sicherheit zu bringen“, legt Tilman Vögele-Ebering von der Sachverständigenorgansiation Dekra in Stuttgart Autobesitzern ans Herz.