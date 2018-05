Ingolstadt - Audi A6: Behutsam und konsequent weiter entwickelt

Ingolstadt. Für Christian König, Projektmanager des A6, bietet das Oberklassemodell eine enorme Vielseitigkeit. Die zeige sich daran, wie die Kunden weltweit das Fahrzeug einschätzten und beurteilten. Während es in Europa vor allem die Fahrer von Dienstwagen seien, die sich für einen A6 entschieden, werde das Auto in den USA als Sportlimousine eingestuft und deshalb gekauft.

Mehr zum Thema

In China hingegen gelte das Modell vor allem in der langen Version als Prestigeobjekt. Aus Königs Sicht trifft alles zu und mit der Neuauflage soll das Vielseitigkeits-Vehikel nun noch attraktiver werden.

In beinahe allen Disziplinen legt die Neuauflage deutlich zu. Mit einer Länge von 4,94 Metern (plus sieben Millimeter), einer Breite von 1,89 Metern (plus zwölf Millimeter), einer Höhe von 1,46 Metern (plus zwei Millimeter) sowie einem Radstand von 2,92 Metern (plus zwölf Millimeter) steht das Auto wuchtig auf der Straße.

Der weiter nach unten gewanderte und in die Breite gezogene Singleframe-Grill beschert der Front in Verbindung mit den großen seitlichen Lufteinlässen und den schmal geschnitten LED-Scheinwerfern eine markante Note. Eine bis in die Rückleuchten reichende Chromleiste am Heck betont einerseits die Breite, unterstreicht aber auch die durchaus luxuriöse Ausstrahlung der Limousine. Die lässt an den Flanken mit neuen Linien und Konturen optisch mehr die Muskeln spielen, als das bisherige Modell.

Im Innenraum unterscheidet sich die neue Generation von dem zunächst einmal mit einem gewachsenen Raumangebot auf allen Plätzen. So wurde die Länge des Passagierabteils um 21 Millimeter erhöht. Dadurch haben die Mitfahrer im Fond zwölf Millimeter mehr Beinfreiheit. Die Kopffreiheit konnte hinten um elf und vorne um acht Millimeter gesteigert werden.

Klare Komfortverbesserungen sind ebenso an den hochwertigen Materialien zu erkennen. Dafür steht beispielsweise das Black-Panel-Design des stufig ausgeführten Armaturenträgers. Die beiden leicht zum Fahrerplatz geneigten Touch-Displays sind an den A8 und den A7 angelehnt. Wie bei einem Smartphone erfolgt die Bedienung mit Wischbewegungen und Berührungen. Dabei gibt eine haptische oder akustische Rückmeldung wie bei einem echten Schalter.

Tasten und Schalter sind auf ein Minimum reduziert. Der bisherige Dreh-Drücksteller des MMI ist verschwunden. Das obere Display, zentral in der Instrumententafel platziert, dient zur Steuerung des Infotainments. Bei Ausstattung mit der MMI Navigation plus (Option/MMI Navigation Serie) hat es eine Diagonale von 10,1 Zoll. Das untere Display misst 8,6 Zoll und liegt auf der Mittelkonsole. Mit ihm managt der Fahrer die Klimatisierung und die Komfortfunktionen.

Beim Thema Komfort kommt dann auch das Fahrwerk ins Spiel, das schon in der Basisversion keinen Grund zur Kritik gibt. Der A6, serienmäßig mit einer exakt reagierenden Progressivlenkung ausgerüstet, rollt locker über schlechtere Wegstrecken, ohne dass es zu heftigen Stößen oder Schlägen kommt. Flotte Kurvenfahrten sind ebenfalls kein Problem.

Wird das Sportfahrwerk gewählt, liegt die Karosserie 20 Millimeter tiefer. Erstmals bietet Audi für den A6 jetzt eine Hinterachslenkung (Aufpreis: 1.900 Euro) an. Kommt sie zum Einsatz, treten die sportlichen Gene der Limousine in den Vordergrund. Vor allem, wenn auf kurvenreicher Landstraße der Gasfuß ambitioniert im Einsatz ist, macht sich das Plus an Agilität bemerkbar. In der Stadt und auch beim Einparken zahlt sich die Hinterradlenkung mit einem um etwa einen Meter kleineren Wendekreis (dann 11,1 Meter) aus.

Wenn der neue A6 im Juli zu den Händlern rollt, stehen zunächst zwei Sechszylinder-Turbo-Triebwerke zur Wahl. Auf der Dieselseite ist das der Dreiliter mit 286 PS und 620 Newtonmetern (Nm) zum Preis von 58.050 Euro. Dazu gesellt sich der Dreiliter-V6-Benziner TFSI (59.850 Euro), der 340 PS leistet und ein Drehmoment von 500 Nm auf die - wie auch beim Diesel - beiden angetriebenen Achsen wuchtet. Der Selbstzünder überträgt seine Kraft über eine Achtstufen-Tiptronic, beim Benziner arbeitet eine S-Tronic mit sieben Stufen.

Die Motoren erfüllen die Euro 6 d-Temp-Norm und sind zudem standardmäßig mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV) ausgestattet. Herzstück des 48-Volt-Bordnetzes ist ein Riemen-Starter-Generator. Der gewinnt beim Verzögern bis zu zwölf Kilowatt Leistung zurück, die dann in eine zusätzlich eingebaute Lithium-Ionen-Batterie eingespeist wird. Das 48-Volt-System erlaubt es, den Funktionsbereich des Start-Stopp-Betriebs bis zu einer Geschwindigkeit von 22 Kilometer pro Stunde zu erweitern. Im Tempobereich zwischen 55 und 160 wird der Motor bis zu 40 Sekunden deaktiviert, wenn der Fahrer den Gasfuß lupft. Das spart Kraftstoff. Einen Vorteil von bis zu 0,7 Litern auf 100 Kilometer gibt Audi für diese so genannte Segelfunktion an.

Der hierzulande besonders wichtige A6 Kombi mit der markentypischen Bezeichnung Avant debütiert im Herbst.