Alkoholtest im Ausland besser nicht verweigern

München. Hierzulande kann ein Autofahrer bei einer Polizeikontrolle einen Atem-Alkoholtest vor Ort ablehnen, wenn etwa nicht deutliche Anzeichen von alkoholbedingten Ausfallerscheinungen offenkundig sind. „Wer im europäischen Ausland von der Polizei zum Alkoholtest aufgefordert wird, sollte sich nicht weigern“, warnt Katrin Müllenbach-Schlimme vom ADAC.

„In einigen Ländern drohen dafür hohe Strafen“, sagt die Expertin. Einen Atem- oder Blutalkoholtest beispielsweise in den Niederlanden zurückzuweisen, wird dort als Straftat angesehen. Das gilt auch, wenn unbekannt ist, ob der Fahrer tatsächlich Alkohol im Blut hatte. Ein Fahrer ist also immer verpflichtet, sich einem Atemalkoholtest zu unterziehen. Es sei denn, er kann einen medizinischen Grund nachweisen, der von einem Arzt bestätigt wurde. Zu einem Bluttest muss er trotzdem. Für das Ablehnen sind ein Bußgeld von 1000 Euro sowie ein Fahrverbot von neun Monaten vorgesehen.

In Luxemburg beträgt die Spanne für ein Bußgeld 500 bis 10.000 Euro. Möglich ist außerdem eine Haftstrafe von drei Tagen bis acht Jahren. Verweigerern droht in Frankreich eine Geldstrafe bis 4500 Euro und/oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren.

Wer in Österreich eine Alkoholkontrolle ablehnt, dem unterstellt die Polizei automatisch einen Alkoholwert von 1,6 Promille, erläutert die ADAC-Fachfrau. Mögliche Folgen: eine Geldstrafe in Höhe von 1600 bis 5900 Euro. Zudem wird Ausländern die Fahrberechtigung in Österreich für mindestens sechs Monate aberkannt. Dieselben Konsequenzen drohen laut ADAC, wenn ein Alkomat-Test verweigert wird.

In der Schweiz wird die „Vereitelung von Maßnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit“ mit einer Geld- oder sogar Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet. Die Geldstrafe ist einkommensabhängig. 1500 bis 6000 Euro und oder Freiheitsstrafe von drei bis zwölf Monaten sind in Italien bei einer nicht bewilligten Alkoholmessung fällig. In Schweden können Fahrer, die einen Atemalkoholtest verweigern, zu einer Blutprobe gezwungen und in Gewahrsam genommen werden.