Frankfurt - Alfa Romeo Stelvio: Damit will Alfa hoch hinaus

Frankfurt. Jahrelang dümpelte Alfa Romeo vor sich hin. Nach schwierigen Zeiten wähnt man sich seit der Einführung der Sportlimousine Giulia vor zwei Jahren nun wieder erfolgreich. Ein Trend, den der Stelvio, der erste SUV der Traditionsmarke, verstärken soll.

Dieser eher sportliche Vertreter der Fahrzeuggattung basiert technisch auf der Giulia-Plattform und kann optisch als gelungen betrachtet werden. In Anlehnung an die „Marktbegleiter“ (Marketingdeutsch) aus München und Stuttgart ist die 4,69 Meter lange, 2,16 Meter breite und 1,67 Meter Karosserie elegant und dynamisch gezeichnet. Das liegt an den stimmigen Proportionen ebenso wie an den schnörkellosen Linien und Flächen. Der Alfa-typische Gesicht, das „Scudetto“, die Wabenstruktur an der Front sowie üppigen Felgen setzen die Akzente, die selbst bei Kritikern zustimmend Nicken lassen.

Diese Zustimmung setzt sich im edel-wirkenden Innenraum fort. Den Instrumententräger haben die Designer schick gezeichnet. Alles ist elegant-zurückhaltend ausgeführt und wirkt aufgeräumt. Sämtliche Bedienelemente liegen gut im Blick und sind leicht zu erreichen.

Sämtliche? Nicht ganz: selbst erfahrene Autofahrer stutzen bei der Suche nach dem Start-Knopf kurz. Denn der liegt weder an der Lenksäule noch in der Mittelkonsole, sondern ist integriert ins Multifunktionslenkrad. Ganz nach dem Motto, wenn Porsche seinen Starter links vom Volant platziert, dann kann Alfa Romeo dafür auch einen außergewöhnlichen Ort finden. Eine eigenwillige, aber eben auch charaktervolle Lösung.

Bequem ist indessen das Stichwort, wenn es um die Platzverhältnisse an Bord geht. Bei einem Radstand von 2,80 Metern können selbst die Passagiere im Fond ihre Beine entspannt unterbringen. Ellbogen- und Kopffreiheit sind tadellos. Auf kurvenreichen Strecken fehlt den stoff-lederbezogenen Sitzen zwar etwas der Seitenhalt, dafür ist das tendenziell eher weich gepolsterte Gestühl auf der Langstrecke komfortabel.

Und die Qualität der eingesetzten Materialen? Die stand schließlich in der Vergangenheit bei Alfa am häufigsten in der Kritik - prallt jedoch an dem mit Ziernähten in Kontrastfarben, schmucken Elementen in Titanoptik oder soften Kunststoffflächen bestückten Geländegänger ganz geschmeidig ab. Selbst wenn es zu einem Platz im Luxussegment noch Luft gibt, wirkt alles durchaus hochwertig und die Verarbeitung hinterlässt einen guten Gesamteindruck.

Von seiner praktischen Seite zeigt sich der Stelvio - der Name bezieht sich auf das Stilfser Joch (italienisch: Passo dello Stelvio), den höchsten Gebirgspass Italiens - beim Kofferraum. Hinter der elektrisch zu bedienenden Heckklappe sind 525 Liter Gepäckvolumen selbst für den Wochenendausflug mit der vierköpfigen Familie ausreichend. Zudem lässt sich die Lehne der Rücksitzbank dreigeteilt umklappen.

Das schafft entweder eine breite Durchlade für die Ski oder andere lange Gegenstände oder eine nahezu ebene Ladefläche für den kleinen Möbeltransport. Maximal stehen 1.600 Liter Volumen zur Verfügung. Die sowohl breite als auch hohe Ladeluke sowie die niedrige Ladekante entlasten den Rücken bei der Beladung.

Rückenfreundlich ist ebenfalls die Abstimmung von Federung und Dämpfung. Unebenheiten der Straße federt der Stelvio locker weg. Das gilt in allen drei Fahrmodi, die die Fahrdynamikregelung zulässt. Für die entspannte Fahrt über Land eignet sich der Normal-Modus mit deutlich komfortabler Auslegung des Fahrwerks.

Im Öko-Programm zeigt sich der über die Hinterräder angetriebene Wagen eher von seiner effizienten Seite. Dreht man den Wählknopf in der Mittelkonsole auf „S“, zeigt sich das Temperament des Alfa, der dann förmlich die Muskeln anspannt. Leicht und locker wieselt der SUV um die Ecken, folgt dabei exakt den Anweisungen des Fahrers. Die direkte Auslegung der Lenkung passt bestens dazu.

Der 2,2-Liter-Diesel mit 180 PS offeriert für den immerhin etwa 1,7 Tonnen schweren Stelvio ausreichend Kraft. Bei einem maximalen Drehmoment von 450 Umdrehungen pro Minute bereits bei 1750 Touren kommt der Vierzylinder schnell auf Geschwindigkeit. In 7,6 Sekunden erreicht die Tachonadel die Tempo-100-Marke. Bei 210 Kilometern in der Stunde ist Schluss mit Vortrieb (Werksangaben). Der Selbstzünder hängt gut am Gas bei erfreulich zurückhaltenden Arbeitsgeräuschen - an Dämmung haben die Ingenieure offenkundig nicht gespart.

Beim Verbrauch ist es mit der Sparsamkeit so eine Sache. Laut Norm liegt der Spritbedarf bei 4,7 Litern. In der Praxis inklusive etlicher zügig gefahrenen Autobahnstrecken sind es laut Bordcomputer 7,2 Liter. Eine Sechs vor dem Komma ist bei etwas mehr Zurückhaltung durchaus möglich.

In der Version „Super“ (Grundpreis: 44.200) ist der Stelvio unter anderem mit Kollisionswarnsystem, Spurhalteassistent, Licht- und Regensensor, Multifunktionslenkrad, Einstiegsleisten in Aluminium, Zweizonen-Klimaautomatik und elektrisch anklappbaren Außenspiegeln bestückt.

Gönnt man sich diverse Extras wie Bi-Xenon-Scheinwerfer (1400 Euro), das Komfort-Paket (590 Euro) oder das Navigationssystem (2550 Euro) und den Parkassistenten mit Sensoren auch vorne (200 Euro) stehen unter dem Strich 51.520 Euro. In dieser Hinsicht erreicht der Alfa Romeo durchaus das Niveau seiner Wettbewerber. Sabine Neumann