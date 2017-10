Wittenberg: Festgottesdienst zu 500 Jahre Luthers Thesenanschlag

Wittenberg. Das Reformationsjubiläum endet genau dort, wo auf den Tag genau vor 500 Jahren alles begann: In der Schlosskirche in Wittenberg wird am Dienstag mit einem zentralen Festgottesdienst an den Thesenanschlag des Theologen Martin Luther (1483-1546) am 31. Oktober 1517 erinnert.

Dazu werden nach Angaben der Organisatoren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sowie zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland erwartet. Im Anschluss gibt es am späten Nachmittag einen Festakt. Wegen des Jubiläums ist erstmals und einmalig der 31. Oktober ein bundesweiter Feiertag.

Wittenberg erlebt am Reformationstag einen großen Besucherzustrom. Bei nasskaltem, regnerischen Wetter bildeten sich vor der Schlosskirche, an die Martin Luther vor genau 500 Jahren seine Thesen angeschlagen haben soll, sowie an der Stadtkirche lange Schlangen. Viele Besuchergruppen waren mit dem Bus in die Lutherstadt nach Sachsen-Anhalt gereist.

Für den Vormittag standen die ersten Gottesdienste etwa mit der Reformationsbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Margot Käßmann, auf dem Programm. In der Innenstadt Wittenbergs wird seit Montag ein mittelalterliches Fest mit Kunst und Kultur gefeiert.

In der historischen Innenstadt von Wittenberg erwartet die Besucher am Dienstag mittelalterliches Flair wie zu Luthers Zeiten. Dazu gehören Musik, Darbietungen von Komödianten und Kulinarisches. Am Abend werden der Marktplatz und die Schlosskirche zum Ort der modernen Kunst. Der Lichtkünstler Ingo Bracke setzt unter dem Motto „luthERleuchtet” den Reformator und sein Lebenswerk in Licht, Klang und Bewegung in Szene, wie die Stadt mitteilte.

Nach Einschätzung des EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm hat das Reformationsjahr dafür gesorgt, dass sich die Deutschen wieder mehr mit Religion auseinandergesetzt haben. „Die Reformation hat die Deutschen neugierig gemacht”, sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Was dieses Jubiläumsjahr wirklich so besonders macht, ist, dass wir auch mit den Menschen, die nicht der Kirche angehören, wieder stärker ins Gespräch über Gott gekommen sind.”

An die Tür der Wittenberger Schlosskirche - sie zählt heute wie alle Lutherstätten in Sachsen-Anhalt zum Unesco-Welterbe - hatte Luther am 31. Oktober 1517 der Überlieferung nach seine 95 Thesen geschlagen. Er protestierte damit gegen die damalige Praxis des Ablasshandels der Kirche, sich von Sünden freikaufen zu können. Der Thesenanschlag gilt als Beginn der weltweiten Reformation. Kritiker sprechen von einer Spaltung der Kirche. Im Ergebnis der Bewegung entstand die evangelische Kirche.

Anliegen des Reformationsjubiläums war es nach Angaben der Organisatoren, vor allem den Blick nach vorn zu richten, auf die Veränderungen und Anforderungen an Kirche und Gesellschaft weltweit über 2017 hinaus. Zugleich galt es Luthers Leben und Werk neu und kritisch zu beleuchten. Christen feierten den Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin und mit einem großen Festwochenende zum Abschluss auf den Elbwiesen in Wittenberg sowie regionale Kirchentage.

Der Reformationsjubiläum wurde nach EKD-Angaben „weltoffen, international und ökumenisch gefeiert”. Das Reformationsjubiläum habe zu einer Verständigung über Wurzeln und Werte angeregt. Dies sei zu Zeiten großer gesellschaftlicher Herausforderungen sehr wertvoll, hatte das Kuratorium „Reformationsjubiläum 2017” erklärt.

Inhaltlich wurde das Jubiläum mit der Luther-Dekade zehn Jahre lang vorbereitet. Dabei gab es Veranstaltungsreihen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten rund um Luther, seine Weggefährten und die Auswirkungen der Reformation in Gegenwart und Zukunft. Kritik kam indes am Aufwand, den im Verhältnis dazu gesehen tatsächlichen Besucherzahlen und an den Kosten.

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung sorgte Luthers Haltung zum Judentum, die er in Schmähschriften äußerte, für Diskussionen - nach Meinung von Kritikern kam dieses Kapitel in seinem Leben zu kurz in der öffentlichen Darstellung. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) betonte jedoch, die Evangelische Kirche habe „im Rahmen der Jubiläumsfeiern auch die Schattenseiten der Reformation nicht ausgespart und sich dabei noch einmal deutlich von problematischen Haltungen der Reformatoren gegenüber dem Judentum distanziert”.

Die Luther-Museen und weitere Stätten seines Wirkens wurden im Vorfeld des Reformationsjubiläums mit Millionenaufwand restauriert, Dauerausstellungen thematisch und mit modernen Konzepten aufgearbeitet. Zudem gab es 2017 große Ausstellungen und Events. So besuchten mehr als 200.000 Besucher die Nationale Sonderausstellung „Luther! 95 Schätze - 95 Menschen”. Diese ist noch bis zum 5. November in Wittenberg zu sehen.