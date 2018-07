Düsseldorf/ Essen - Weitere Streiks an den Unikliniken Düsseldorf und Essen

Düsseldorf/ Essen. Alles wieder auf Anfang? Nach vier Verhandlungsrunden über eine Entlastung der Beschäftigten stehen an den Uni-Kliniken in Essen und Düsseldorf die Zeichen wieder auf Streik. Es habe keine kurzfristige Lösung gegeben, moniert Verdi.

Der seit Wochen andauernde Arbeitskampf an den Uni-Kliniken in Düsseldorf und Essen soll am Montag weitergehen. Die Streiks waren zuletzt für Verhandlungen der Klinikleitungen mit Vertretern der Gewerkschaft Verdi unterbrochen worden. Aber vier Verhandlungstage hätten keine kurzfristig wirkenden Ergebnisse erbracht, daher werde wieder gestreikt, hatte Verdi Ende der Woche erklärt. Die Bereitschaft zu Gesprächen bestehe weiter. Die Beschäftigten fordern eine Entlastung und eine Festlegung der Mindestbesetzung auf den Stationen.



Durch die Arbeitsniederlegungen an den Uni-Kliniken in Essen und Düsseldorf waren seit Mitte Juni viele Operationen ausgefallen und hunderte Patienten nicht stationär aufgenommen worden. Beide Kliniken haben jeweils rund 8000 Beschäftigte, mehrere Hundert von ihnen hatten sich an dem Streik beteiligt.