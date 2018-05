Wuppertal - Nach heftigem Unwetter: Aufräumarbeiten in NRW und der Region

Wuppertal. Nach dem Unwetter, das in weiten Teilen von NRW mit heftigen Regenfällen und Hagel wütete, gehen die Aufräumarbeiten in der Stadt am Mittwoch weiter.

Besonders hart getroffen hat es die Aachener Innenstadt, die Voreifel und auch die Talkessel in Wuppertal und Solingen.

Bei den heftigen Regelfällen in Aachen registrierte die Feuerwehr im Zuge des Unwetters rund 400 Notrufe. Im Keller des Aquis Plaza stand das Wasser nach Stadtangaben etwa eineinhalb Meter hoch. Dort und auch in der Unterführung der Kurhausstraße steht das Wasser noch hoch, die Feuerwehr arbeitet an einer Lösung um das Wasser abpumpen zu können. Die Polizei unterstützte mit der Koordinierung der Straßensperren. Zudem wurde ein Mann gegen 14.45 Uhr aus einem Aufzug befreit der in einem Keller in der Rolandstraße feststeckte.

Videos und Bilder kursierten innerhalb kürzester Zeit im Netz, die vollgelaufene Tunnel, beispielsweise am Aachener Westbahnhof, Wasser in Lehrräumen der RWTH und Autos zeigten, die sich mühsam durch Wassermassen schoben.

Heute was los in Aachen! (Video nicht von mir, kam per Messenger). pic.twitter.com/HhOmy8oqbl — jaxxo (@jaxxo) 29. Mai 2018

Bis 4 Uhr nachts waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THW großflächig mit Aufräumarbeiten und Kellerauspumpen beschäftigt. Am Mittwoch gibt es noch einige Resteinsatzstellen, bei denen aber keine Behinderung für die Öffentlichkeit vorliegt.

In der Eifel fielen mancherorts 20 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte. Punktuell seien es sogar 60 bis 80 Liter gewesen, sagte ein Sprecher. Vollgelaufene Keller gab es auch im Raum Monschau.

Die Kreise Düren und Heinsberg blieben von dem Sturm weitgehend verschont. Die Feuerwehr Düren registrierte nur vier kleinere Einsätze.

In Duisburg lief Wasser in den Keller des Polizeipräsidiums. Autos und Radfahrer bahnten sich dort ihren Weg durch die überfluteten Straßen.

An der Wuppertaler Uni stürzten etwa 30 bis 50 Quadratmeter des Daches ein, Wasser lief in zwei Gebäude. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen keine. „Nach ersten Einschätzungen ist der Ausmaß des Schadens erheblich”, erklärte Rektor Prof. Dr. Lambert T. Koch.

Unter dem umgeknickten Tankstellendach in der Wuppertaler Innenstadt hätten insgesamt 14 Fahrzeuge geparkt, erklärte die Polizei. Ein Fahrer habe sein Auto noch rechtzeitig verlassen können, bevor das Dach auf seinen Wagen gestürzt sei. Er wurde leicht verletzt. Das Dach sei einsturzgefährdet, der Ort wurde abgesperrt.

„Die Infrastrukturschäden werden ganz erheblich sein”, sagte eine Sprecherin der Stadt Wuppertal. Die Reparatur- und Aufräumarbeiten könnten mindestens mehrere Tage dauern. Die Stadt sprach von umgestürzten Bäumen, unterspülten Straßen, Geröll, Schlamm und Absackungen. Auf Gehwegen seien Pflastersteine einfach weggespült worden. Die Schwebebahn fuhr nicht mehr. Wassermassen drangen nach Polizeiangaben auch in ein Wuppertaler Einkaufszentrum ein.

In Solingen hatte die Feuerwehr am Abend vor Hochwasser in der Wupper gewarnt. „Es gab eine richtige Flutwelle”, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dann am Mittwoch. Demnach hatte der Fluss am Dienstagnachmittag in Solingen einen Höchststand von 2,40 Metern - eine halbe Stunde zuvor seien es 70 Zentimeter gewesen. Der Pegel sank in der Nacht zu Mittwoch aber wieder. „Es hat sehr viel Wasser auf den Straßen gestanden”, sagte der Sprecher.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete für die Nacht mit weiterem Regen etwa im Raum Wuppertal sowie im Ruhrgebiet und am Niederrhein. Neue Unwetter sollten in der Nacht aber eher unwahrscheinlich sein.