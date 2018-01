Berlin - Die Krux mit der Grippeimpfung

Die Krux mit der Grippewelle

Der genaue Zeitpunkt für die diesjährige Grippewelle ist nicht vorhersagbar, aber seit Mitte Dezember steigen die Erkrankungszahlen an. In den vergangenen Jahren begann die Grippewelle meist im Januar und dauerte drei bis vier Monate. Auch die Dauer einer Grippewelle kann nicht prognostiziert werden. Zum Beispiel dauerte die Grippesaison 2011/12 insgesamt 19 Wochen – länger als in vielen anderen Jahren.

Wie heftig die Grippewelle in diesem Jahr ausfallen wird, können Experten nicht genau voraussagen. Die Stärke der Grippewellen schwankt von Jahr zu Jahr erheblich. Schätzungen zufolge erkranken in Deutschland in jeder Saison zwischen zwei und zehn Millionen Menschen. Bei einer schweren Grippewelle wie in der Saison 2014/2015 wurden mehr als 21.000 Todesfälle geschätzt. Sonst gibt es „nur“ hunderte Tote.