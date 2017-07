Meschede.

Wenn Michael Hammerschmidt vor die Haustür tritt, um die Post zu holen, sieht er rechts Hügel und Wiesen, einige Einfamilienhäuser, akkurat gemähte Rasen in den Vorgärten, links eine Kirche, seine Kirche. Hammerschmidt ist der katholische Pfarrer in dieser Idylle im Sauerland. Nur ist das Leben in Freienohl für den 63-Jährigen seit 16 Jahren alles andere als idyllisch. Seitdem stellt ihm Christel G. nach.