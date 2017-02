Kommentiert: Zeichen setzen

Stell Dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Anfang der 1980er Jahre, als die Friedensbewegung gegen den Nato-Doppelbeschluss auf die Straße ging, erlangte der Slogan Popularität. Diese Aussage im Jahr 2017 erneut zu bemühen, mag zwar befremdlich wirken.

Aber sind wir nicht in einem Krieg, gegen den nur niemand aufbegehrt? Ein Krieg gegen unsere demokratischen Werte? Schauen wir nach Russland, in die Türkei. Selbst in den heutigen USA, auf deren Boden einst mit der Virginia Bill of Rights 1776 die erste moderne Grundrechtserklärung auf den Weg gebracht wurde, befindet sich die Demokratie in einem beängstigenden Verfallsprozess.

Nehmen wir die Türkei. Juristisch mag es Hürden gegeben haben, den Auftritt von Premier Yildirim in Oberhausen zu untersagen. Obwohl Sicherheitserwägungen eigentlich immer angeführt werden können; das funktionierte auch 2016, als das Bundesverfassungsgericht eine Rede des türkischen Außenministers in Köln mit Verweis auf Sicherheitsbedenken untersagte.

Aber man könnte sich auch moralisch damit auseinandersetzen, warum es einen Demokraten erschreckt, wenn unsere Grundrechte herhalten müssen, um undemokratische Propaganda zu unterstützen. Es ist einfach zu argumentieren, dass eine gefestigte Demokratie diesen Widerspruch aushalten muss. Doch wer nur nach dem Motto handelt „Fiat iustitia et pereat republica“ (das Gesetz obwalte, auch wenn der Staat dabei vor die Hunde geht), darf sich nicht über zunehmende Politikverdrossenheit und das Erstarken rechter Parteien beklagen.

Wohlfeile Worte

Die Politik hat es versäumt, in Oberhausen Zeichen zu setzen. Ein Zeichen an Erdogan, dass man bereit ist, im Konflikt mit der Türkei nicht klein beizugeben. Ein Zeichen an die in Deutschland lebenden Türken, dass sie sich entscheiden müssen, ob sie in einer Demokratie in Deutschland oder einem Führerstaat in der Türkei leben wollen. Und ein Zeichen an die Bundesbürger, dass die regierenden Parteien bereit sind, die Demokratie zu verteidigen. Eine NRW-Landesregierung aber, die nur wohlfeil versichert, solche Veranstaltungen abzulehnen und einem möglichen Auftritt von Staatspräsident Erdogans mit „argen Bauchschmerzen“ entgegenzusehen, beschädigt unser Demokratieverständnis aus taktischen Erwägungen.