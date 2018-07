Kommentiert: Viel Streit, viel Geld, viel Risiko

Wenn es vernünftig ist, dass das eigene Land eine Armee unterhält, sollte man sie so ausstatten, dass sie ihre Aufgabe sinnvoll wahrnehmen kann. Was dafür nötig ist, darüber gehen die Meinungen aus-einander – im Bundestag wie unter Nato-Partnern. Die USA lassen sich ihr Militär – absolut und relativ – wesentlich mehr kosten als alle anderen Nato-Länder und verbinden damit einen Führungsanspruch, der in der Allianz immer akzeptiert worden ist.