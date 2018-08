Kommentiert: Verheerendes Signal

Gut 5000 Rechtsextreme und Hooligans standen am Montagabend in der Chemnitzer Innenstadt 591 Polizisten gegenüber. Man kann sich leicht vorstellen, was das bedeutet. Und so kam es auch: Am zweiten Abend in Folge zog ein rechter Mob durch die Stadt, man zeigte weitgehend ungestraft den Hitlergruß, pöbelte, randalierte, skandierte menschenverachtende Parolen.