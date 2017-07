Die schwarz-gelbe Landesregierung will heute im Landtag einen Beschluss fassen, mit dem so viele Förderschulen wie möglich erhalten werden sollen. Der Beschluss versucht, beim Thema schulische Inklusion zu retten, was zu retten ist. Doch wer glaubt, damit wäre ein Ende mit Schrecken nahe, der irrt. Denn dieser Beschluss alleine reicht als Befreiungsschlag nicht aus.