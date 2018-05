Kommentiert: Royale Volksnähe

Es soll ja Menschen geben, die gehen ins Standesamt und heiraten. Einfach so. Ohne vorher jemandem Bescheid zu geben. Und dann gibt es wiederum Paare, die laden ein. Die feiern diesen besonderen Tag mit den Menschen, die ihnen am Herzen liegen. Und dann sind da noch die Royals. Da ist das alles nicht so einfach.

Bildergalerie Diese royalen Hochzeiten kamen vor Meghan und Harry Mehr zum Thema

Die Entscheidung, wer da wen heiraten wird, ist in Europas Monarchien zwar mittlerweile eine einigermaßen private Angelegenheit. Die Entscheidung aber, wie genau geheiratet wird, in aller Regel nicht. Denn die Hochzeit bei den Königs ist auch immer eine Botschaft an den Rest der Welt – das ist auch bei Harry und Meghan nicht anders.

Wenn also heute der smarte Prinz und seine Hollywoodschönheit vor den Traualtar treten, dann ist das auch eine Art Theaterstück. Eine Seifenoper, deren Botschaft lautet: Seht her, wir sind genau wie ihr! Nicht abgehoben elitär! Nicht blaublütig steif! Ganz bodenständig, volksnah, schlicht, glücklich und verliebt.

Die Hauptrollen der Aufführung sind zugegebenermaßen top besetzt. Zum einen Meghan Markle, die fast perfekt ins Bild passt, das die Windsors aussenden möchte, seit Prinz William und Harry in die erste Reihe der medialen Aufgeregtheit gerückt sind. Sie steht für ein modernes Frauenbild, selbstständig, meinungsstark, stilbewusst – und mit einer buckligen Verwandtschaft, die so manch einen vielleicht an die eigene Familie erinnern mag.

Zudem steht sie mit ihrem afroamerikanischen Hintergrund für einen großen Teil der britischen Bevölkerung. Zum anderen Prinz Harry, den man in der Erinnerung immer noch als kleinen, traurigen Jungen mit gesenktem Kopf hinter dem Sarg seiner Mutter herlaufen sieht, der schwierige Phasen mit Wehrmachts-Kostümen und anderen Party-Eskapaden hatte, mittlerweile aber einen verantwortungsvollen und stattlichen Eindruck macht, sich für wohltätige Zwecke engagiert und bei alldem nie sein verschmitztes Lächeln verloren hat.

Die ewige Queen

Das Volk fühlt sich auf Augenhöhe mit diesem Paar, kann sich mit der heutigen Aufführung identifizieren. Und das ist wichtig in einer Zeit, in der es sich die britische Erbmonarchie nicht mehr wie selbstverständlich an der Spitze des Staates gemütlich machen kann. Auch wenn es derzeit nicht den Eindruck macht, Queen Elizabeth II. wird nicht ewig leben. Spätestens wenn Prinz Charles den Thron besteigt, werden die Infragesteller wieder zahlreicher werden. Dann ist es für das Hause Windsor wichtig, populäre Mitglieder in der Hinterhand zu wissen. Wie Harry und Meghan, denen man für heute wünschen mag, dass neben all der Inszenierung der persönliche Moment des Glücks nicht zu kurz kommt. c.velten@zeitungsverlag-aachen.de