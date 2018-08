Kommentiert: Problem nicht erkannt

So lange wie möglich im eigenen Haus leben. Das ist das Ziel aller Menschen, wenn sich der Lebensabend nähert. Die Realität ist dann doch oft das Pflegeheim. Nicht zuletzt, weil es an Alternativen fehlt. Die Seniorenunion NRW will das ändern. Der Einsatz von Gemeindeschwestern soll Senioren ein langes selbstbestimmtes Leben ermöglichen.