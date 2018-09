Kommentiert: Nur eine One-Woman-Show

Bei der Beurteilung einer Szene hilft es mitunter, auf die Reaktionen des Publikums zu achten: Wer schaut gelangweilt zu? Wer buht? Vielleicht am wichtigsten: Wer applaudiert? Die Szene: Sahra Wagenknecht stellt die neue Sammlungsbewegung „Aufstehen“ vor. Das Podium ist bewusst überparteilich besetzt, der Star aber ist Wagenknecht.

Das Publikum tut sich mit dem Langweilen schwer, weil es sich Wagenknecht schon immer in Freund-Feind-Kategorien genähert hat. Vielleicht ist das schon das erste Problem von „Aufstehen“. Wagenknecht wurde bereits mit vielen Kosenamen und Schimpfworten bedacht, für ihre besonders versöhnende oder einigende Art ist sie allerdings niemals gerühmt worden. Nein, Wagenknecht polarisiert, weswegen die Frage erlaubt sein muss, warum ausgerechnet sie die politische Linke einen sollte, deren historische Grundkonstante der Streit ist.

Geschenkt. Zurück zur Publikumsreaktion. Es sollte schon zu denken geben, dass selbst Kevin Kühnert der Sammlungsbewegung kritisch gegenübersteht. Der Juso-Vorsitzende ist in der Vergangenheit nicht durch Obrigkeitshörigkeit gegenüber der SPD-Spitze aufgefallen und hat seine Partei vielfach aufgefordert, sich wieder verstärkt das Soziale auf die Fahne zu schreiben. Dennoch lässt er sich von „Aufstehen“ nicht erwärmen, sondern wirft der Bewegung Beliebigkeit vor.

Glückwunsch von der AfD

Genau das ist das zweite und größere Problem von Wagenknecht: Jeder, der sozialer Gerechtigkeit etwas abgewinnen kann, den USA mit einer grundsätzlichen Skepsis gegenübersteht und irgendwie ein ungutes Gefühl wegen Globalisierung und transnationalen Konzernen hat, dürfte sich im Gründungsaufruf wiederfinden. Dieses Offene ist zugleich das Erfolgs- wie das Misserfolgsrezept dieser Bewegung. Erfolg zumindest am Anfang, weil sich viele angesprochen fühlen; wobei man schon die Frage stellen kann, wie die Zahl von 107.000 Unterstützern zustande kommt.

Misserfolg, weil nicht ersichtlich ist, wie die grundlegenden Fragen so beantwortet werden sollen, dass sich nicht ein Großteil wieder abwendet. Fragen wie: Was ist überhaupt linke Politik? Wem soll sie zugute kommen? Wie verteilen wir gerecht um? Und in diesem Fall ganz entscheidend: Wie halten wir es denn mit Putin, den Flüchtlingen und den „besorgten Bürgern“?

Womit wir beim applaudierenden Teil des Publikums sind. Zwar enthält der Gründungsaufruf eine deutliche Absage an Rassismus, Antisemitismus und Fremdenhass; das schützt aber nicht vor Zustimmung etwa von Alexander Gauland. Der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion beglückwünschte Wagenknecht per Pressemitteilung zur Fähigkeit, „linke Scheuklappen abzulegen“.

Die Koalitionsfähigkeit der Linken

Wie schnell eine irgendwie linke Sammlungsbewegung rechtspopulistisch gekapert werden kann, zeigt die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, die linkspopulistisch startete und nun als Koalitionspartner von der rechtsradikalen Lega getrieben wird. Ob Wagenknecht das will? Man weiß es nicht.

Das alles heißt übrigens nicht, dass es kein Bedürfnis nach linker Politik gibt. Verunsicherung angesichts einer vielfach als entfesselt wahrgenommenen Globalisierung existiert. Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit beschäftigt viele Menschen nicht erst seit der derzeitigen Flüchtlingssituation.

Man stelle sich mal vor, Sahra Wagenknecht hätte die „Aufstehen“-Energie darauf verwendet, auf Bundesebene an der Koalitionsfähigkeit ihrer Partei zu arbeiten: Sich von teils kruden Zielen verabschieden, alte Feindseligkeiten gen SPD beerdigen und Kompromisse ermöglichen. Damit hätte sie der „linken Sache“ vermutlich mehr geholfen als mit dieser außerparlamentarischen One-Woman-Show.