Kommentiert: Museale Starthilfe

Diese Region hat in der Tat wahre Schätze an Museen zu bieten. Acht von ihnen mit einem Ticket zum Spottpreis zu verbinden, ist eine wunderbare Idee. Damit werden Kunstinteressierte dazu animiert, einmal über den Tellerrand dessen zu schauen, was sie schon kennen. Jetzt sollte so schnell wie möglich darüber nachgedacht werden, welche Häuser in einer zweiten Auflage hinzukommen.

Denn die Auswahl ist nicht unbedingt so stringent, wie die Macher es vorgeben. Nur Kunstmuseen? Mit der Begründung erspart man sich natürlich Diskussionen mit den wirklich guten Geschichts- und Industriemuseen in der Region: dem Energeticon in Alsdorf, dem Museum Zitadelle in Jülich, dem Centre Charlemagne in Aachen, dem Zinkhütter Hof in Stolberg oder der Landsynagoge in Titz.

Das vermeintliche Auswahlkriterium lässt sich leicht aushebeln: Das Museum Zitadelle in Jülich bietet nicht nur Geschichtliches, sondern auch den Landschaftsmaler Johann Wilhelm Schirmer. Kunst. Umgekehrt ist das Heinsberger Begas-Haus, das sich unter den acht ausgewählten Museen findet, kein reines Kunstmuseum. Es ist, um genau zu sein, das beste regionalgeschichtliche Museum, das wir haben. Es bettet spielend leicht unsere wechselvolle Vergangenheit ganz im Westen in die deutsche Geschichte ein – Begas, der Maler, bietet den Rahmen dafür.

Die Schwelle, ins Museum zu gehen, ist in den gut gemachten Geschichts- und Industriemuseen deutlich niedriger. Das Ticket würde mit ihnen an Attraktivität gewinnen, und die Kunstmuseen könnten bei den Besucherzahlen noch mehr profitieren.