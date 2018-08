Kommentiert: Mehr als ein Pausenfüller

Irgendwo im Hintergrund ist der Ball natürlich weitergerollt. Der Fußball macht nie richtig Pause, er ist ein perpetuum mobile. In dieser Woche wurde in der Regionalliga oder in der Qualifikation für die Europa League gespielt, irgendwo in den Alpen gibt es bestimmt noch ein belangloses Vorbereitungsturnier, benannt nach einem Wettanbieter.