Kommentiert: Konsequent Trump

Man kann die Sache mit Rücksicht auf die Menschenrechte ganz konsequent beurteilen: Ein Rat, der über Menschenrechte wachen soll und dem Staaten wie China und Saudi-Arabien angehören, ist geradezu eine Provokation für all jene, die in diesen Staaten schikaniert und verfolgt werden oder aus politischen Gründen in Haft sitzen.