Kommentiert: Kalkuliertes Problem

Ups, das wird wohl etwas teurer als geplant. Sorry!“ Einen solchen Satz haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört. Man ärgert sich, bezahlt aber in der Regel, wenn die Kostensteigerung überschaubar ist. Jetzt stellen Sie sich aber mal vor, Sie würden einen Handwerker beauftragen. Sagen wir für ein neues Dach. Kostenvoranschlag: 20.000 Euro. Zimmermann und Dachdecker rücken an, brauchen länger als geplant und präsentieren am Ende eine Rechnung über 60.000 Euro. Sorry!