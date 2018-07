Kommentiert: Im Tracking-Wahn weit weg von Erholung

Daten, Daten, Daten! Wenn aus einem entspannten Dauerlauf eine kontrollierte Daten-Einheit wird, dann ist gewiss eine Laufuhr im Spiel. Statt die Natur um sich herum zu genießen, geht der Blick immer wieder aufs Display. Nicht nur Laufpartner sind genervt. Auch die Nutzer selbst sind mit der Datenflut von Sekunde 1 bis zur Auswertung meist überfordert.

„GPS wird gesucht.“ Ohne GPS geht natürlich gar nichts, am Ende soll schließlich jeder Meter erfasst werden. Dann können auch mal fünf Minuten vergehen, bis die Uhr den Standort findet und es endlich losgeht. Läuft man aus der Stadt raus, stellen sich Ampeln in den Weg. Rot bedeutet: Schleunigst die Uhr stoppen. Jede Sekunde zu viel verdirbt den Schnitt! Bei Grün muss die Uhr schnell wieder laufen, sonst fehlen in der Endbilanz wertvolle Kilometer.

Endlich im friedlichen Wald bleibt die Uhr Zentrum des Geschehens. Alle 1000 Meter vibriert es am Handgelenk und die nächste Splitzeit ist fällig. Fünf Sekunden zu langsam? „Wir sind nicht mehr in Pace“, heißt es dann mal. Mit anderen Worten: Schneller laufen! Spätestens jetzt sind Laufpartner ohne Uhr vom Tracking-Wahn genervt.

Doch die Uhr bestimmt oft auch noch die letzten Meter: 13,76 Kilometer am Ende einer Einheit sind ein No-Go. Die 14 müssen vollgemacht werden! Generell: Je mehr desto besser, glauben einige Läufer – ist das jetzt Sucht?

Hinterher können sich die Sammelwütigen ihren Daten-Fundus „gemütlich“ auf der Couch anschauen – und damit oftmals mehr Zeit verbringen als mit der Sporteinheit selbst. Den ultimativen After-Workout-Datenkick bekommt man auf einen Blick in der App: Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit, Höhenmeter, Schrittfrequenz, Trainingseffekt, maximale Sauerstoffaufnahme ... Und was macht man mit all diesen Daten, die man wochenlang aufzeichnet? Man wertet sie aus. Dafür braucht man aber – so scheint es jedenfalls – ein Sport- oder Medizinstudium.

Sicher, so eine Uhr kann ganz schön anspornen. Seine Leistungen zu verfolgen, hat seinen Reiz. Wenn die Laufeinheit aber Stress statt Erholung bedeutet, sollte die Laufuhr mal zu Hause bleiben.