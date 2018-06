Kommentiert: Heiße Luft

Der Richter spricht: „Sie hatten jahrelang Zeit. Jetzt gilt‘s.“ Was er meint: 1999 legte die EU Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft fest. Spätestens 2010 mussten sie eingehalten werden. Jetzt, acht Jahre später, ist die Luft – unter anderem in Aachen – immer noch viel zu giftig. Mit massiven Folgen für die Gesundheit.