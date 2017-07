Jetzt ist das Kind also in den Brunnen gefallen. Aus allen Ecken hört man die Rufe jener, die es ja immer schon besser gewusst haben. Olaf Scholz‘ brillante Idee, den G20-Gipfel mit dem Hafengeburtstag zu vergleichen, legt den Finger direkt in die Wunde. Es würde schon nicht so schlimm werden.