Kommentiert: Eine schwierige WM

Das wird die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten.“ Fifa-Präsident Gianni Infantino hat sein Urteil über das Turnier in Russland bereits gefällt, bevor es überhaupt angefangen hat. Es wirkt allerdings so, als stünde er mit dieser Meinung noch ziemlich allein da, von großer Euphorie ist zumindest in Deutschland nichts zu spüren.