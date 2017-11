Und jetzt auch noch das: „Liebe Genossinnen und Genossen, bitte lasst euch nicht durch die Berichterstattung verunsichern. Ihr könnt mir und der gesamten Parteiführung vertrauen, dass wir das Beste für unsere Partei, aber auch das Beste für unser Land erreichen wollen.“ So hieß es am Freitag in der Video-Botschaft von SPD-Chef Martin Schulz an seine Basis.