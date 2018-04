Kommentiert: Deutschland muss mit Industrieabgabe nachziehen

Schnell eine gesüßte Limonade für unterwegs am Kiosk eingekauft, beim Mittagessen ein Glas Cola bestellt und am Nachmittag noch ein Glas Apfelsaft am Schreibtisch. Süße Getränke gehören zum Alltag.

Doch Übergewicht und Fettleibigkeit haben bei Kindern und Erwachsenen in den vergangenen Jahren in Europa stark zugenommen. In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen übergewichtig. Karies, Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Folge.

Als wesentliche Ursache für das Übergewicht gelten die leckeren, zuckergesüßten Getränke, von denen eingangs die Rede war. Länder wie Finnland und Norwegen haben darauf bereits reagiert und eine Verbrauchssteuer auf Softdrinks beziehungsweise eine Zucker- und Süßwarensteuer eingeführt. Und auch Großbritannien zieht nach: Ab Freitag gibt es dort eine „Soft Drinks Industry Levy“, eine Industrieabgabe für Softdrinks. Produzenten und Importeure müssen ab einem Gehalt von fünf Gramm Zucker pro 100 Milliliter eine Abgabe entrichten.

In Deutschland ist die Einführung einer solchen Industrieabgabe schon lange überfällig, denn die Käufer müssen vor ihrem eigenen Konsumverhalten geschützt werden. Gerade Kinder und Jugendliche sind sich der Konsequenzen von zu viel Zucker oft nicht bewusst, vielen Erwachsenen sind sie schlichtweg egal. Laut Weltgesundheitsorganisation sollte ein Erwachsener im Durchschnitt maximal 25 Gramm Zucker pro Tag zu sich nehmen, also sechs Teelöffel – so viel, wie in einem Glas Saft oder Cola stecken.

Doch halten sich Konsumenten daran? Natürlich nicht. Also bleibt kaum eine andere Wahl, als die Hersteller zur Verantwortung zu ziehen – mit einem Angriff aufs Portemonnaie. Denn am Beispiel Großbritanniens kann man sehen: Betroffene Konzerne wie Coca-Cola reagieren, wenn es um ihre Einnahmen geht. Laut der Verbraucherorganisation Foodwatch hat der Getränkehersteller den Zuckergehalt seiner Marken Fanta und Sprite im Vereinigten Königreich bereits gesenkt. Von 6,9 auf 4,6 und 6,6 auf 3,3 Gramm pro 100 Milliliter. So entgehen sie den finanziellen Belastungen.

Für das Gesundheitssystem wäre es positiv, würden auch die Deutschen weniger Zucker zu sich nehmen. Aufgrund von Fehlernährung entstehen jährlich Kosten in Höhe von 16,8 Milliarden Euro – exklusive der Kosten für Arbeitsausfall, Invalidität und Kurbehandlungen, die die Staatskasse mit weiteren Milliarden belasten. Das hielt der Deutsche Bundestag in einem Sachstandsbericht Ende 2016 fest. Um der Fettleibigkeit und ihren Konsequenzen den Kampf anzusagen, muss Deutschland also dringend in Sachen Industrieabgabe nachziehen, doch das kann nur der Anfang sein: Aufklärung und die Reduzierung des Zuckeranteils in anderen Lebensmitteln müssen folgen.