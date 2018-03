Kommentiert: Der Spion, der für mich staubsaugt

Webcam-Überwachung am PC oder Laptop war gestern. Heute geht das alles viel genauer. Was soll ein Hacker denn mit einer starren Aufnahme eines einzigen Raums anfangen? Wir haben doch schon längst fleißige Helferlein engagiert, die für ihn tagtäglich detailgenau unsere Wohnung ausspionieren: Staubsaugroboter.

Vielen Käufern ist gar nicht klar, dass die kleinen Roboter bei ihren täglichen Rundfahrten nebenbei digitale Karten ihrer Wohnung erstellen. Noch weniger von ihnen wissen, wo und vor allem wie lange ihre Daten gespeichert werden. Zu verlockend ist schließlich das Angebot, von der Arbeit nach Hause zu kommen und alles staubfrei vorzufinden. Da wird Datenschutz schon mal unter den Teppich gekehrt.

Das freut allerdings nicht nur Hacker, sondern auch Amazon, Apple und Google, die Datensammelunternehmen schlechthin. Einen Aufschrei gab es allerdings, als Colin Angle, CEO des Marktführers iRobot, in einem Interview falsch zitiert wurde: iRobot würde gern die erhobenen Daten an die Marktführer für Smart-Home-Geräte verkaufen, hieß es. Nein, stellte das Unternehmen klar. Nicht verkaufen, sondern nur teilen. Ein wohl eher kleiner Unterschied für den Verbraucher. Denn wie die Daten an andere Unternehmen gelangen, ist letztlich nur für den Geldbeutel von iRobot relevant.

Dass es jetzt aber umsonst ist, freut Apple. Dort braucht man diese Daten schließlich dringend, um zum Beispiel mit dem neuen Lautsprechersystem, dem Homepod, die Akustik besser an den jeweiligen Raum anzupassen – ein Lautstärkenknopf ist wohl überholt. Intelligente Heizungen von Google könnten ebenfalls effizienter funktionieren – auf- und abdrehen reicht nicht mehr. Aber noch viel wichtiger: Auch das Möbelhaus kann besser einschätzen, wo noch Platz für einen Tisch wäre. Welch ein Glück!

Allerdings sammeln nicht alle Saugroboter Daten in den eigenen vier Wänden. Vor allem billige Geräte staubsaugen die Wohnung nach der Chaos-Variante: dort, wo es gerade passt. Smart sind diese Roboter sicher nicht. Im Gegensatz zu den Verbrauchern, die auf die Datensauger komplett verzichten. Und ganz klassisch ihren Dreck selbst entsorgen – oder ihren Partner dazu nötigen.