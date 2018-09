Kommentiert: Der oberste Verunsicherer

Der Ärger über die Aussagen des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) in Deutschlands führendem Revolverblatt ist groß. Am besten schaut man sich also genau an, was Hans-Georg Maaßen gesagt hat. Zunächst teilt er „die Skepsis gegenüber Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz“, weil dafür „dem Verfassungsschutz keine belastbaren Informationen“ vorlägen.